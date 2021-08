Tokyo 2020: due atleti diventano Pokémon in TV

Succedono cose bizzarre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, come la trasformazione in Pokémon di due atleti di badminton durante lo scorso match del 26 luglio. Nelle TV giapponesi, i fratelli Chew della nazionale statunitense sono diventati Pikachu, il celebre topino giallo mascotte dei Pokémon, e la sua evoluzione Raichu. Il motivo è dovuto alla grafica su schermo di una TV nazionale che ha riportato i nomi degli atleti in maniera molto simile a quelli dei due Pokémon.

La celebre emittente televisiva Fuji TV lo scorso 26 luglio stava seguendo il match doppio maschile di badminton tra USA e Giappone durante la copertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. I contendenti della partita erano Keigo Sonoda e Takeshi Kamura per la squadra nipponica, e Philip Chew e Ryan Chew in rappresentanza della nazione nordamericana.

Quando si tratta di tradurre da una lingua estera a quella giapponese, si ricorre al katakana, un sillabario di origine cinese utile nel riportare in lingua nipponica i fonemi di lingue straniere. Ed è questo il punto: trattandosi di fonemi, il suono dei fratelli “chew“, scritto チュウ, è uguale alla fine del nome di Pikachu e Raichu, che in giapponese si scrivono ピカチュウ e ライチュウ. Per abbreviare nelle grafiche televisive, l’emittente Fuji TV ha riportato il primo nome di ogni atleta con la lettera iniziale in caratteri latini seguita da un punto. Il risultato per la squadra statunitense è stato quindi “P. Chu” e “R. Chu”.

Il web, soprattutto in Giappone, è esploso in una serie di commenti a tema Pokémon guardando il match di Tokyo 2020, scatenando le risate e l’ilarità di molti utenti e degli stessi commentatori della partita. La competizione si è conclusa con la vittoria del Giappone contro Pikachu e Raichu. Insomma, queste olimpiadi nel paese nipponico sembrano sempre più legate al mondo dei videogiochi: avete già sentito le colonne sonore della cerimonia d’apertura? Non vi sembrano familiari? E avete visto i ciondoli di The Witcher indossati da un’atleta?