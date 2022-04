L’annuncio del nuovo titolo di Tomb Raider, sviluppato con l’Unreal Engine 5, potrebbe in realtà nascondere un gioco non proprio inedito. A lanciare la pulce nell’orecchio degli appassionati alla serie ci ha pensato un post su Reddit, da parte di un utente che pensa di aver scoperto quale sarà il prossimo capitolo del franchise.

Andiamo con ordine: nella giornata del 5 aprile è stato annunciato ufficialmente un nuovo gioco di Tomb Raider, che sarà sviluppato con l’Unreal Engine 5. La notizia ha ovviamente trovato il favore del pubblico, visto che Lara Croft sono anni che oramai latita completamente su console e PC. Secondo l’utente Reddit Stock_Presentation però il gioco non sarà completamente inedito. Il progetto attualmente in lavorazione presso Crystal Dynamics potrebbe semplicemente essere un altro reboot o remake del primo capitolo.

Questa ipotesi, ovviamente ancora non confermata, si basa sul logo utilizzato da parte di Crystal Dynamics. Il marchio richiama infatti in maniera pesante i primissimi giochi della serie di Tomb Raider e secondo l’utente potrebbe essere una sorta di suggerimento per capire quale titolo sia in sviluppo negli uffici dello sviluppatore. Ad alimentare questi sospetti ci pensa anche la tagline del titolo, ovvero “Featuring Lara Croft”. Se davvero il team di sviluppo avesse voluto realizzare un quarto capitolo, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di specificare la protagonista.

Pur portando elementi convincenti sul tavolo, dobbiamo sempre ricordarci che si tratta di un’ipotesi. Crystal Dynamics potrebbe infatti non aver ancora deciso il titolo definitivo e per l’annuncio potrebbe aver semplicemente scelto di chiamare il gioco nella maniera più semplice possibile. Vi invitiamo dunque a prendere questa notizia con le pinze e attendere eventuali annunci ufficiali da parte del publisher e dello sviluppatore, e a continuare a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.