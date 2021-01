Tomb Raider: il remake del primo capitolo è online ed è scaricabile

In molti probabilmente ricorderanno il remake di Tomb Raider realizzato da Eidos Montreal dopo essere subentrata alle redini della saga, ovvero Tomb Raider: Anniversary, pubblicato per Microsoft Windows, PlayStation 2 e Xbox 360 nel 2007. Non tutti, nonostante ciò, sanno che il primo, storico capitolo della serie poteva vantare non uno, ma ben due remake “ufficiali”, il secondo dei quali non è mai riuscito a vedere la luce ed è stato cancellato prima del suo completamento. Non solo, cosa ben più importante per identificarne meglio i connotati, era sviluppato dagli autori originali della serie di Tomb Raider, ovvero i britannici Core Design.

Ebbene, a quanto sembra, una build di questo secondo remake (che poi in realtà era il primo) è finita online ed è scaricabile sul sito archive.org (una sorta di macchina del tempo del web) digitando “Cancelled Indiana Jones / TRAE PSP Build”. Il progetto, denominato informalmente Tomb Raider 10th Anniversary Edition, è stato sviluppato negli anni immediatamente successivi al travagliato The Angel of Darkness, ovvero il biennio 2005-2006, e doveva rappresentare una celebrazione in pompa magna dei dieci anni di Tomb Raider, ricorrenza che sarebbe stata festeggiata proprio nel 2006.

Curiosamente, il nome in codice della build era “Indiana Jones”, a rimarcare il profondo legame della serie action-adventure con l’impavido avventuriero interpretato da Harrison Ford. Il resto, come molti sanno, è storia nota: Core Design non è riuscita a mantenere i diritti sulla serie di Tomb Raider, i quali sono finiti in mano a Eidos Interactive, che, insieme a Crystal Dynamics, ha dato via prima a tre capitoli per sesta e settima generazione (il remake Anniversary, Legend e Underworld) e poi, sotto l’ala di Square Enix, alla nuova trilogia sviluppata a partire dal 2013.

Quel remake, insomma, è destinato a rimanere solo un sogno nel cassetto di Core Design, anche se diversi video, raffiguranti i livelli ambientati in Grecia (visibile in alto), in Perù e nel Maniero Croft, sono finiti online. Come potete vedere anche voi, il remake aveva un aspetto piuttosto fedele al titolo originale, anche più del risultato poi effettivamente raggiunto da Crystal Dynamics in Tomb Raider: Anniversary. Se anche voi volete provarlo non vi resta che scaricarlo, dal momento che è perfettamente compatibile con Windows 10.