Tony Hawk: nuovo capitolo in arrivo nel 2020 secondo un leak

Un incredibile, anche se piuttosto credibile in effetti, ritorno della serie Tony Hawk sta per invadere gli store delle nostre console entro fine anno. I videogiochi di questa serie sono stati delle vere e proprie killer application con milioni di copie vendute durante la golden age (leggi inizio anni 2000) dei giochi sportivi estremi. Sfortunatamente per Activision la gallina dalle uova d’oro morì in quel di Tony Hawk’s Pro Skater del 2015, universalmente stroncato da critica e giocatori.

Tuttavia il colpo di scena viene lanciato sui social dalla band punk-rock The Death Set che su Facebook scrive di aver dato la licenza di cinque pezzi per “Tony Hawk 2020 game”. Davvero poco equivocabile. Mossa poco avveduta dal Social Media Manager della band che in pratica spiattella a tutti noi che il gioco uscirà entro quest’anno, anche se non è stato ufficialmente annunciato. Ora, non è la prima volta che sentiamo rumors su questo gioco nuovo, che di nuovo potrebbe avere solo il titolo. Durante la fine del 2019, infatti, alcune voci volevano un remake o una versione remastered dei giochi vecchi.

Dopo un interminabile silenzio, dopo l’uscita in sordina di Skate Jam (per mobile), alcuni leakers dalle fonti “certe” hanno detto che Activision sta lavorando sui remake della serie: interessante anche la risposta sinceramente assertiva della casa produttrice che ha sostanzialmente ammesso la poderosa popolarità dei vecchi Tony Hawk sull’ondata dell’entusiasmo nostalgico delle remastered negli ultimi tempi.

Ora, perlomeno per raffreddare gli animi, sembra corretto sottolineare che stiamo parlando di leak, la cui veridicità non è mai certa. Ad esempio un’altra speculazione del 2019 avrebbe previsto l’annuncio di un altro gioco a bordo delle quattro rotelle al The Game Awards 2019, che come sappiamo bene non è mai avvenuto. Quindi vi invitiamo a prendere questi rumor con le pinze, nonostante chi vi scrive da vecchio fan della serie, sarebbe pronto a sbucciarsi le dita sul joypad as it was 2002 (Pro Skater 4: indimenticabile). Quello di cui siamo certi è che The Death Set ha parlato di un “Tony Hawk Game” e spero di poterlo giocare il più presto possibile.