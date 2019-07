Torchlight gratis su PC per un tempo limitato

Nuovo interessantissimo gioco gratis sull'Epic Games Store: questa volta è Torchlight a essere in regalo per un tempo limitato.

Ottime notizie per tutti gli utenti PC che possono anche questa settimana arricchire le proprie librerie digitali senza mettere assolutamente mano al portafoglio. Epic Games infatti, dopo il dinamico e divertente Overcooked, in regalo gli scorsi sette giorni, ha reso disponibile gratuitamente per questa settimana l’interessantissimo Torchlight di Runic Games, ovviamente sempre sull’Epic Games Store.

Per poter immergersi nelle epiche avventure del titolo in modo completamente gratuito sarà semplicemente necessario collegarsi al proprio account nello store di Epic Games e riscattare il titolo in questione. Una volta fatto ciò Torchlight sarà vostro per sempre. Potete trovarlo comodamente a questo link. Non esitate troppo però: l’offerta scadrà il prossimo 18 Luglio!

Per chi non ne avesse mai sentito parlare prima d’ora Torchlight è un interessantissimo GDR che ci metterà nei panni di uno tra tre eroi impegnati a difendere la propria città da legioni di mostri, richiamate dal raro e prezioso minerale conosciuto come Ember.

Una volta esaurito questo periodo il titolo tornerà ovviamente a prezzo pieno e toccherà a un altro gioco prendere il suo posto. La intrigante esperienza di Runic Games sarà infatti sostituita da Limbo. Il titolo di Playdead sarà a sua volta disponibile per altri 7 giorni, per l’esattezza fino al prossimo 25 Luglio. Prima di Torchlight Epic Games Store ha regalato ai propri utenti titoli di primissimo piano come, ad esempio, The Witness, Subnautica, RiME e Transistor.

Che ne pensate del piatto offerto da Epic Games per questa settimana, scaricherete Torchlight? Fateci sapere le vostre intenzioni a riguardo comodamente nei commenti!