Total War Shogun 2 gratis su Steam la prossima settimana

Come purtroppo sappiamo tutti fin troppo bene, il Coronavirus è oramai andato propagandosi in ogni angolo del globo, una pandemia che sta portando crisi in ogni dove, con i vari governi mobilitatisi per spingere – o costringere, in alcuni casi – la popolazione a restare in casa in un vero e proprio stato di quarantena. La scelta, come facilmente immaginabile, è stata presa per cercare di diminuire i contagi ma non tutti sembrano aver recepito il messaggio e non sono pochi i luminari che in queste settimane hanno infranto la quarantena per i motivi più futili, di fatto rischiando di mettere in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella di chiunque dovesse avvicinarsi a loro.

Proprio in ragion di ciò, molte società si sono mobilitate per rendere più confortevole la situazione, con offerte e regali di ogni genere che, in un certo senso, quasi stridono con la condizione precaria in cui versa il mercato mondiale. Anche l’industria videoludica non se la sta passando al meglio e sono tante le domande su come si delineerà il futuro del gaming vista la situazione – soprattutto con Playstation 5 e Xbox Series X attese per la fine del 2020 -, ma ciò non ha comunque fermato varie società dal lanciarsi in campagne per tranquillizzare un’utenza che vive sempre più negativamente la situazione.

Ebbene, tra le tante figura ora anche SEGA e, in particolare, Creative Assembly, due compagnie di grande richiamo per una larghissima fetta di giocatori che hanno deciso di fare un gradito regalo all’utenza. Come dichiarato infatti dalla software house nipponica, a partire da lunedì 27 aprile alle ore 19.00, fino alla stessa ora di venerdì 1 maggio, tutti gli interessati potranno riscattare gratuitamente sul loro profilo Steam quella grande perla di Total War Shogun 2, indubbiamente uno dei titoli più apprezzati del franchise strategico che ha saputo stregare innumerevoli giocatori.

Come specificato dai ragazzi di Creative Assembly, una volta riscattato il titolo questo rimarrà per sempre nella vostra libreria, una grandiosa esperienza che saprà fare la gioia di moltissimi amanti del genere. Insomma, un’altra apprezzabile iniziata pensata per condividere quel “movimento” posto sotto l’hashtag #stayhome che non possiamo far altro che lodare.