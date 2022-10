Se siete amanti del mondo PC, nella vostra carriera da videogiocatori sarete incappati in almeno una mod per i vostri titoli preferiti. Ormai qualsiasi gioco presenta almeno una manciata di mod, e tra queste creazioni fan-made ci possiamo trovare qualsiasi cosa, dalle mod estetiche che lavorano sulla grafica fino alle mod più pazze che si inventano nuovi contenuti dal nulla. La mod di cui vi stiamo per parlare agisce su un elemento di Total War Warhammer 3 e fa sicuramente parte della seconda tipologia di quelle citate poco fa.

La mod per Total War Warhammer 3 (lo potete acquistare su Amazon) in questione si chiama Negromancy e consente a diverse fazioni presenti nella campagna Immortal Empires di reclutare nei loro eserciti unità uccise in battaglia facendole diventare scheletri. Questo contenuto permette di creare un vero e proprio squadrone di non morti scheletrici, il che dà anche un atmosfera visiva decisamente affascinante, soprattutto se amate vedere eserciti interi fatti da creature scheletriche.

La cosa ancora più interessante è che in questa mod per lo strategico non ci saranno solo modelli di normali scheletri dalla forma umana, ma dato che tutte le fazioni possono reclutare scheletri si sarà in grado di creare eserciti interi composti da scheletri di elfi, nani o orchi, ma ci sono persino versioni scheletriche di creature mitologiche colossali come carnosauri, draghi, idra e giganti.

Il modder ha anche sottolineato il funzionamento di questa meccanica di trasformazione, spiegando che ogni qual volta un giocatore ucciderà un’unità in battaglia, le ossa di quell’unità verranno aggiunte a una riserva di risorse da usare nel Mortuary Cult per resuscitare quella creatura in versione scheletrica. Se questa mod riesce a stuzzicare la vostra curiosità, sappiate che potete trovarla sul Workshop della community di Steam, dove oltre a trovare tutte le informazioni necessarie ci troverete anche il tasto per scaricare e aggiungere la mod a Total War Warhammer 3.