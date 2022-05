Se siete amanti del mondo del calcio, sicuramente conoscerete Riccardo Trevisani. Il telecronista, ex Sky e ora passato a Mediaset, è diventato un vero e proprio idolo degli amanti del pallone, grazie alle sue telecronache piene di entusiasmo in coppia con Lele Adani. Questa volta però il professionista del microfono si è trovato davanti a una vera e propria impresa: effettuare una telecronaca di un match di Mario Strikers Battle League Football.

Lo stupore è forte. Per la prima volta in assoluto, Nintendo ha deciso di far commentare un’intera partita del calcio di Mario e compagni a un vero professionista. Il compito che Trevisani è stato chiamato a svolgere viene eseguito con tanta professionalità: non sembra di trovarsi davanti a un videogioco, ma piuttosto una partita vera e propria. L’entusiasmo, così come ogni dettaglio, sembra effettivamente arrivare da un match di Serie A. Bonus: c’è anche un easter egg! Durante la partita, Trevisani rievocherà infatti un vecchio tormentone, ovvero quel “L’ha ripresa Vecino!”, adattato però in chiave Nintendo.

“Sono davvero felice di poter collaborare con Nintendo per un titolo così divertente e sopra le righe come Mario Strikers: Battle League Football. D’altronde è un videogioco che fa incontrare il mitico Super Mario e la mia più grande passione, il calcio! Oltretutto, ti permette di giocare e condividere il divertimento con amici e famiglia. Per tutti coloro che sentono già la mancanza della serie A, una partita a strike è il modo migliore per ingannare il tempo in attesa della ripresa del campionato”, le parole di Riccardo Trevisani contenute in un comunicato stampa che pubblicizza questa curiosa ma divertente collaborazione. Potete dare uno sguardo al video poco più in basso.

Mario Strikers Battle League Football sarà disponibile a partire dal 10 giugno 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.