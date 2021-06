Twitch: ASMR a rischio ban, Pokimane non ci va leggera

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Imane Anys, in arte Pokimane, top streamer su Twitch, si è espressa sulla vicenda del ban di Amouranth, Indiefoxx e altri streamer. Per chi non conoscesse nulla riguardo la polemica, di recente, sulla piattaforma viola, è stato ideato un format completamente nuovo definito ‘ASMR TikTok Leggings Yoga Meta’, in breve ‘ASMR Meta’. La differenza con le classiche stream ASMR, sta nel fatto che le streamer indossano leggins (definiti da yoga, visto che lasciano intravedere alcune forme) e leccano direttamente il microfono per riprodurre il suono; una pratica decisamente piccante e, per molti, inappropriata.

Pokimane ha criticato aspramente Twitch sulla questione, per via dei termini di servizio (TOS) poco chiari e funzionali, e per una mancanza di moderazione umana efficace. Insomma, la streamer ha definito il ban di Amouranth e compagnia come un cerotto utilizzato per stoppare una grave emorragia. Una bomba ad orologeria, come definita da Pokimane, che porterà ad una ‘adpocalypse 2,0’, ma non su YouTube; bensì su Twitch.

Effettivamente, è impossibile darle torto: qualche ban non fermerà sicuramente la nascita di nuovi fenomeni piccanti (come d’altronde è successo a seguito delle limitazioni alle hot tubs) capaci di aggirare i termini di servizio e la mancanza di moderazione, portando le aziende a prendere la decisione di non sponsorizzare più i loro prodotti sulla piattaforma proprietà di Amazon. In conclusione, la top streamer ha espresso solidarietà ai content creator ASMR “leciti”, affermando che una demonetizzazione per colpa di chi: “[…] fa le spaccate con il sedere di fuori e gorgoglia in un microfono, fa schifo ed è un peccato“.

