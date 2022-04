Quando si creano contenuti destinati al web per molti anni, c’è sempre il forte rischio che essi vengano utilizzati per creare controversie. Dopo le recenti ondate di ban da Twitch, altre polemiche colpiscono gli streamer. L’ultimo caso ha colpito lo streamer Dream, accusato di razzismo per un video da lui postato nel quale appaiono riferimenti espliciti al Ku Klux Klan. Il video in questione, inoltre, è stato salvato da un sito che si occupa di catalogare e conservare i contenuti web ed è facilmente riconducibile proprio allo streamer.

Dream con i suoi 6 milioni di iscritti su Twitch e i quasi 30 su YouTube, è diventato famoso prevalentemente per i suoi contenuti su Minecraft. Tra i moltissimi video sul suo canale, quello incriminato è stato realizzato quando lo streamer aveva circa 16 anni (nel 2015). Ovviamente, pur non trattandosi di un’attenuante, la giovane età del content creator ha sicuramente influito nella realizzazione di tale prodotto. Il gesto, pur rimanendo grave ed ingiustificabile, potrebbe in qualche modo passare sottotraccia e venir perdonato. Tuttavia, lo stesso streamer si rifiuta di ammettere l’esistenza del video in questione il quale, però, è ancora presente sul web.

Scavando più a fondo, infatti, risulta che il video sia stato non elencato ma comunque sul canale di Dream almeno fino al 2020 per poi sparire del tutto. Non è chiaro se a rimuovere il contenuto sia stato lo stesso streamer. Allo stesso modo, non sono ancora chiare le conseguenze che tale video avrà sulla carriera del creator.

Yes the dream KKK-edit is real, here is the clip + a link to wayback machine (a site that has saved over 672 billion web pages) where you can see and watch the whole video as it was in July still 2020 unlisted on Dream's channel.https://t.co/KkWQePhBUl pic.twitter.com/BLlWoclE5A — Fip (@Fipix0) April 11, 2022

Ciò che è certo, al momento, è che gran parte degli utenti sono schierati contro Dream. Tra essi, anche buona parte dei suoi fan condannano non solo il gesto ma, soprattutto, il non voler ammettere l’esistenza di questo contenuto. Lo streamer non si è ancora espresso in merito, anche se l’ultima live sul suo canale Twitch è un JustChatting in cui si parla di controversie. Sfortunatamente, l’audio della live non è più disponibile e capirne il contenuto risulta complicato. Nel nostro piccolo, non possiamo che condannare un tale gesto e sperare che eventi simili non accadano in futuro.