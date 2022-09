Appena una settimana fa, il famoso streamer Ninja ha annunciato di aver bisogno di una pausa da Twitch. Questo break, inoltre, si sarebbe esteso anche agli altri aspetti della vita pubblica, portando il trentunenne americano ad abbandonare anche altri social come Instagram e Twitter. Tuttavia, questa pausa è durata soltanto una settimana dato che il content creator è già pronto a fare il suo ritorno in scena. La conferma arriva dallo stesso Ninja tramite i propri canali social.

Ninja non ha mai dato delle spiegazioni vere e proprie al suo abbandono. A giudicare dal modo improvviso con cui è stato attuato, l’ipotesi più plausibile è quella di un momentaneo burnout che ha portato il ragazzo a volere un periodo di distacco dal mondo dei social. Infatti, lo streamer ha oscurato l’immagine dei suoi account, sostituendo il suo nome con un semplice “User not found” (Utente non trovato). La pressione a cui le personalità pubbliche sono esposte, spesso, genera questo tipo di problematiche psicologiche e rende necessario un distacco temporaneo dal lavoro.

Tuttavia, Ninja sembra pronto al suo ritorno su Twitch tra pochissimo. Il content creator, infatti, ha appena annunciato sul suo profilo Twitter di essere pronto a tornare ovunque. Nel breve video che accompagna l’annuncio, infatti, lo streamer conferma la sua presenza su ogni genere di social o piattaforma di streaming, lasciando spazio anche ad un possibile approdo su OnlyFans.

Took a little time off, but now I’m back…and I’ll be live EVERYWHERE tomorrow at 12CST pic.twitter.com/k2nt1BVUuN — Ninja (@Ninja) September 8, 2022

Tralasciando i toni apertamente ironici di questo ultimo annuncio, Ninja è pronto a tornare su Twitch già questa sera. La prima live, infatti, sarà oggi, 10 settembre 2022, alle ore 19:00 italiane. Nel breve video condiviso dallo streamer, infine, sono ripercorsi i punti chiave nella carriera dello statunitense che, appunto, non sembra ancora intenzionato a smettere. Anzi, l’annuncio promette un ritorno in grande stile sulla piattaforma di Amazon ma non solo.