Twitch Prime: due giochi gratis per PC, ecco come ottenerli

Il 2020 non si sta rivelando proprio l’anno in cui speravamo, da diverso tempo ci siamo dovuti rinchiudere nelle nostre abitazioni per evitare di aumentare il contagio dovuto dal COVID-19 che sta letteralmente mettendo in ginocchio la popolazione mondiale. A risentirne sono anche le aziende videoludiche, alcune di queste hanno dovuto attuare l’idea di rinviare alcune delle proprie opere verso fine anno o addirittura a data da destinarsi, fino a quando la situazione non si sarà risolta o almeno tranquillizzata in parte. In tutto questo c’è un lato positivo, se si può definire così: Molti sviluppatori hanno deciso di regalare alcuni giochi per rendere meno noiosa la quarantena. Anche Twitch Prime ha voluto dare il proprio aiuto ai giocatori di tutto il mondo rendendo gratis due nuovi titoli.

Da inizio aprile tutti gli utenti di Twitch Prime, abbonamento Twitch attivabile direttamente sulla piattaforma di streaming o usando Amazon Prime, hanno a disposizione cinque giochi gratuiti da poter scaricare. Questi sono Turok Remastered, Kathy Rain, Etherborn, Earthlock e Lightmatter. Fino al 27 aprile tutti gli abbonati potranno ora inoltre scaricare Yono & the Celestial Elephants e OMS Old School Musical.

Starting this week, get a new weekly series of #FreeGameswithPrime! 📢📅🎇 For our debut, we have Yono and the Celestial Elephants, a colorful and intelligent adventure! Claim it now on #twitchprime!

Click here https://t.co/nhTY1O3YDH pic.twitter.com/G0M1eVAi1g — Twitch Prime (@TwitchPrime) April 22, 2020

Il primo si tratta di una avventura grafica che fonde rompicapi, puzzle e combattimenti con una grafica decisamente molto carina. Il secondo, invece è un rhythm game con uno stile molto retrò che potrebbe far felici i giocatori di vecchia data. Ma non finisce qua, per tutti gli abbonati sarà possibile inoltre ricevere alcuni bonus e skin per Mobile Legends, gioco mobile multiplayer online sviluppato dai ragazzi di Shanghai Moonton Technology. Anche queste possono essere riscattate entro il 27 aprile. Se siete interessati, a questo indirizzo potete iscrivervi al servizio e scaricare liberamente i sette titoli disponibili.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete abbonati al servizio Twitch Prime? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative ai titoli gratuiti del servizio streaming.