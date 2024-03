Una Xbox portatile? Microsoft ci sta pensando seriamente

Phil Spencer, capo di Xbox, ha recentemente condiviso la sua visione sul futuro del gioco portatile e come Xbox si sta adattando a questo panorama in continua evoluzione come già hanno fatto altre aziende.

In una recente intervista con Polygon durante il Game Developers Conference, Spencer ha discusso delle sue esperienze con i nuovi PC gaming portatili come l'Asus ROG Ally, il Lenovo Legion Go e lo Steam Deck. Ha espresso ammirazione per queste innovazioni, ma ha anche posto una domanda importante: come fare per rendere questi dispositivi più simili a Xbox?

Spencer ha evidenziato la necessità che i dispositivi portatili offrano un'esperienza simile a quella di Xbox. Ciò include garantire che tutti i giochi siano disponibili e che i salvataggi siano sincronizzati correttamente. Ha citato l'esempio di Fallout 76, dove la mancanza di cross-save ha rappresentato una problematica. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di un'interfaccia familiare, simile al dashboard di Xbox, per garantire una transizione fluida tra i dispositivi.

L'approccio di Xbox verso il gioco portatile si divide in due fronti: hardware e software. Mentre Xbox sta esplorando la possibilità di sviluppare dispositivi portatili propri, come ha suggerito Spencer, si sta anche concentrando sull'ottimizzazione dell'esperienza di gioco su dispositivi esistenti, come i PC Windows. Spencer ha enfatizzato l'importanza di ridurre al minimo le frustrazioni legate alla piattaforma, offrendo un'esperienza di gioco fluida e accessibile anche su dispositivi non Xbox.

L'obiettivo di Xbox è quello di creare un ecosistema di gioco integrato che si estenda oltre le tradizionali console, consentendo ai giocatori di godere dei propri giochi preferiti ovunque si trovino. Questo si traduce in una maggiore libertà e flessibilità per i giocatori, che possono scegliere il dispositivo che meglio si adatta alle proprie esigenze senza sacrificare l'esperienza di gioco Xbox.

Spencer ha concluso sottolineando l'importanza dell'innovazione sia nell'hardware che nel software, evidenziando l'esempio della Wii come un punto di svolta nella storia del gaming. Xbox è determinata a seguire questa strada, offrendo nuove e creative soluzioni per consentire ai giocatori di godere dei propri giochi preferiti ovunque si trovino. Voi la comprereste una piattaforma Xbox portatile?