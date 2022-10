Dopo l’esordio su PS5, Uncharted 4 e il suo DLC stand alone si preparano a sbarcare anche su PC. In un primo momento il debutto su Steam ed Epic Games era in realtà fissato per giugno 2022, ma qualcosa deve essere andato storto e così Sony ha rimandato (o almeno così sembra) la release date. Ora il pacchetto, chiamato “Raccolta Eredità dei Ladri” debutterà per computer il 19 ottobre 2022 e per alcuni, fortunati utenti sarà possibile riceverlo gratis, o quasi.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, Sony Interactive Entertainment e AMD hanno unito le forze per regalare Uncharted 4 il suo DLC stand alone a tutti coloro che acquisteranno una nuova CPU. La promozione è diffusa a livello globale o quasi, con solo pochissimi paesi che sono rimasti tagliati fuori. Tra questi purtroppo c’è l’Italia, come visibile dal sito ufficiale della promozione, ma se nel caso doveste cambiare PC e state considerando di acquistare una CPU AMD Ryzen sicuramente vi sarà difficile ignorare questa speciale collaborazione, quindi un’alternativa potrebbe proprio essere l’acquisto di un processore dall’estero.

Non è la prima volta che emergono deal del genere. Uncharted 4 e il suo DLC saranno regalati con l’acquisto di una CPU, ma in passato la maggior parte di publisher e sviluppatori si è sempre prodigata per offrire giochi in regalo con l’acquisto di hardware per PC. I processori sono spesso esclusi da promozioni simili, mentre i produttori di GPU hanno trovato un terreno quasi naturale per questo genere di promozioni e partnership.

Uncharted 4 ha debuttato originariamente su PlayStation 4. Si tratta dell’ultima avventura di Nathan Drake, ma probabilmente non per sempre: Naughty Dog ha già espresso il desiderio di voler tornare a esplorare questo universo narrativo e non è escluso che in futuro non possa essere fatto. Al momento però non ci sono indicazioni su un ritorno a breve, ma mai dire mai.