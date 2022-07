Non è un mistero che Uncharted 4, come tutta la serie, nota per i suoi dialoghi spiritosi e le scene d’azione epiche, si sia fortemente ispirata a film come Indiana Jones. Man mano che la saga è diventata più grande, sbarcando anche su PC, e Nathan Drake è diventato più iconico, sembra che Naughty Dog abbia voluto trarre ispirazione da una leggenda britannica come James Bond.

Parlando allo show Get Good di Couch Soup il co-leader designer di Uncharted 4, Kurt Margenau, ha raccontato agli altri ospiti una sequenza tagliata dall’inseguimento in jeep del Madagascar. Si tratta della fase in cui ci troviamo a scappare attraverso una città, inseguiti da un camion. “Ci sono alcune cose che non ce l’hanno fatta”, ha detto Margenau.

“Ci sono stati alcuni inseguimenti in auto alla James Bond in cui il veicolo sale su due ruote in una strettoia. All’interno di questa sequenza abbiamo anche provato a inserire la scena. La domanda era: come mettiamo l’auto su due ruote?” Uno degli spettatori ha chiesto se Naughty Dog avesse considerato un quick time event per questo momento ma Margenau ha immediatamente bocciato l’idea. “No, dovrebbe essere reale. L’intera sequenza era [pensata per] non togliere mai il controllo [al giocatore].” Il film di James Bond in questione è Agente 007: Una cascata di diamanti con Sean Connery. All’interno della pellicola, Bond ribalta la sua auto su due ruote per superare uno stretto varco e sfuggire ai suoi inseguitori.

Lo sviluppatore ha, inoltre, chiarito che il camion che riesce sempre ad apparire di fronte al giocatore rimane simulato per l’intera sequenza. Il team ha preso in considerazione l’idea di teletrasportarlo semplicemente ogni volta che finisce off screen, ma i sound designer hanno segnalato un potenziale problema con la direzione del rumore del camion. Alla fine, si è deciso di tenerlo semplicemente nel quadro e programmare l’IA per assicurarsi che riuscisse sempre a tagliar fuori il giocatore.