Undisputed: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

L'attesissimo Undisputed ha finalmente fatto il suo debutto l'11 ottobre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, portando una ventata di novità nel genere del pugilato virtuale. Sviluppato da Steel City Interactive e pubblicato da Deep Silver, questo titolo si propone di ridefinire l’esperienza del pugilato nei videogiochi, grazie a una grafica realistica, movimenti autentici e un vasto roster di pugili. Se siete appassionati di combattimenti realistici e adrenalina sul ring, questo gioco fa al caso vostro. Ma cosa rende Undisputed così speciale? Vediamolo insieme e scoprite come potete acquistarlo al prezzo migliore!

Undisputed: cosa aspettarsi dal gioco?

Undisputed, primo gioco di pugilato con licenza ufficiale dal 2011, offre un roster impressionante con oltre 70 pugili, tra cui leggende come Tyson Fury e Canelo Álvarez. La sua modalità carriera vi permetterà di costruire un percorso da professionisti, selezionando allenatori e manager, negoziando contratti e puntando a diventare campioni nelle principali organizzazioni di pugilato come WBC, WBO e IBF. Con più di 60 colpi e oltre 50 attributi, ogni incontro è diverso, grazie a un'innovativa meccanica di movimento che influenzerà la vostra agilità e velocità sul ring​.

Una novità importante è la presenza di un roster femminile e la possibilità di personalizzare i propri pugili in ogni dettaglio, dalla pettinatura allo stile di combattimento. Inoltre, grazie a CompuBox, ogni pugile è dotato di statistiche dettagliate, basate sulle loro prestazioni reali​.

Undisputed: data di uscita e piattaforme

Disponibile dall'11 ottobre 2024, Undisputed è giocabile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Se avete preordinato l’edizione Deluxe WBC, avrete avuto accesso anticipato di tre giorni​.

Per chi è adatto Undisputed?

Se amate il pugilato o i giochi di combattimento realistici, Undisputed è un acquisto obbligato. La varietà di pugili e stili di combattimento lo rendono perfetto sia per gli esperti del genere che per i neofiti. Inoltre, la modalità multiplayer vi permetterà di sfidare amici o giocatori online in battaglie epiche, mentre la carriera vi terrà impegnati nel lungo termine. Non importa se siete nuovi o veterani del genere: Undisputed saprà tenervi incollati allo schermo​.

Undisputed: quanto costa e dove acquistarlo

Ecco dove potete trovare Undisputed al miglior prezzo:

PS5

Amazon - Standard Edition | 60,98€

Amazon - Deluxe WBC Edition | 80,98€

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

Gamestop - Deluxe WBC Edition | 80,98€

MediaWorld - Standard Edition | 60,99€

Xbox Series X

Amazon - Standard Edition| 60,98€

Amazon - Deluxe WBC Edition | 80,98€

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

Gamestop - Deluxe WBC Edition | 80,98€

PC

Per chi cerca un ulteriore risparmio, potete acquistare gift card scontate su piattaforme come Instant Gaming o Eneba e ridurre ulteriormente il costo​.

Non perdete l’occasione di scendere sul ring e dimostrare il vostro valore: Undisputed vi aspetta!