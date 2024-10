Undisputed: tutti vogliono la boxe, vendite ottime per il gioco

Il videogioco di boxe Undisputed ha venduto oltre un milione di copie a livello globale su tutte le piattaforme. Il titolo, sviluppato da Steel City Interactive e pubblicato da Deep Silver, è uscito in versione completa a inizio ottobre dopo 18 mesi di accesso anticipato su Steam.

Questo risultato commerciale supera le aspettative interne dell'editore, come dichiarato dal CEO di Steel City Interactive, Ash Habib. Il successo di Undisputed è particolarmente importante, considerando la lunga assenza di giochi dedicati al pugilato sul mercato.

Lo sviluppatore spiega che realizzare un gioco di boxe presenta delle sfide: "Con la boxe, ogni singolo pugile è un'entità a sé stante. Quindi uno dei motivi per cui penso che non ci sia stato un gioco di boxe per un bel po' di tempo è che è piuttosto difficile riunire tutti e avere accordi individuali con ogni singolo pugile."

"Sono 12-13 anni che non c'è un gioco di boxe"

L'approccio in accesso anticipato di Undisputed (acquistabile su Amazon) ha permesso di costruire una solida community attorno al gioco. Habib commenta: "Il modo in cui abbiamo fatto l'Early Access e costruito la nostra comunità, e i numeri che stavamo vedendo... speravo in un lancio piuttosto buono."

Pur essendo alla sua prima esperienza, il CEO riconosce la portata del risultato: "In termini reali, so che è un risultato incredibile per il primo titolo di uno studio indipendente. E abbiamo superato le previsioni dell'editore".