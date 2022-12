Sono già passati due anni da quando è uscito The Last of Us Parte 2, e quel finale è ancora molto presente nelle menti dei videogiocatori che hanno apprezzato la drammatica storia di Ellie e Abby. Ad oggi sappiamo che Naughty Dog ha intenzione di tornare in quel mondo con un gioco multiplayer stand-alone, ma per il momento non si hanno notizie concrete su un possibile The Last of Us 3. A riempire la curiosità di alcuni appassionati, però, ci hanno pensato un fan della serie e un’IA.

Il tutto è nato quando un appassionato della serie ha chiesto a una IA di scrivere il sequel di The Last of Us Parte 2 partendo da una serie di presupposti che chi ha finito il gioco conosce molto bene. Da qui in poi verranno fatti degli spoiler sul finale del secondo The Last of Us (lo potete acquistare su Amazon) quindi, se non avete ancora giocato al titolo e siete interessati a godervi un’esperienza senza spoiler vi consigliamo di non andare avanti con la lettura.

Il The Last of Us 3 di questa IA parla di un intreccio tra Abby, le Luci e Ellie. In questo terzo capitolo scritto dall’IA seguendo alcune suggestioni date dal giocatore, si scopre che le Luci stanno organizzando un piano per riportare tra le loro fila Ellie, così da trovare una cura definitiva all’infezione e finire quanto inziato nel primo capitolo. Le Luci sono disposte a tutto pur di portare a compimento il loro piano, e questo non piace a Lev ed Abby, i quali cercheranno poi di stare dalla parte di Ellie e aiutarla a difendersi dalle Luci.

Anche se si tratta di un racconto di pura fantasia creato da un’IA, e non del vero The Last of Us 3, è sicuramente curioso ed appassionante vedere come questa storia cominciata nel secondo capitolo potrebbe continuare e chiudersi in un ipotetica terza iterazione.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.