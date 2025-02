Vuoi aggiungere il lettore alla tua PS5 Digital? Oggi è in offerta su Amazon!

Per tutti i possessori di PS5 Digital Edition che desiderano ampliare le funzionalità della propria console, oggi c’è una buona occasione imperdibile. Il lettore disco ufficiale per PS5, pensato per chi vuole evitare di scaricare ogni volta enormi quantità di dati, è disponibile su Amazon a un prezzo scontato. L’accessorio permette di trasformare la versione digitale della console in una variante con supporto fisico, offrendo maggiore flessibilità nella scelta dei giochi. Il lettore è scontato del 26% rispetto al suo prezzo medio, un risparmio che rende l’acquisto più conveniente. Il prezzo attuale di 119€ lo rende un’ottima scelta per chi vuole arricchire l’esperienza di gioco.

Unità disco PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'unità disco PS5 è un accessorio imprescindibile per tutti i possessori della console Sony in versione Digital Edition che desiderano espandere le proprie possibilità di gioco. Se amate collezionare i giochi in formato fisico, approfittare delle offerte nei negozi o scambiare titoli con amici, questo accessorio vi permetterà di utilizzare tutti i giochi PS5 su disco senza dover acquistare nuovamente la console. L'installazione è semplicissima: basta collegare l'unità alla porta USB-C della console e sarete pronti a giocare.

Particolarmente consigliato per chi ha una connessione internet limitata o instabile, l'unità disco PS5 vi consentirà di installare i giochi dai dischi senza dover affrontare lunghi download. Inoltre, trasforma la vostra console in un lettore Blu-ray, perfetto per guardare film in alta definizione. Considerando il risparmio di 42€ rispetto al prezzo originale, questo accessorio rappresenta un investimento intelligente che amplia notevolmente le funzionalità della vostra PlayStation 5 Digital Edition.

Nella confezione troverete non solo l'unità disco, ma anche la cover protettiva dedicata, due piedini per il posizionamento orizzontale della console e il manuale di istruzioni completo per un'installazione senza problemi. Vi consigliamo questo acquisto perché vi permetterà di accedere ai giochi fisici, spesso disponibili a prezzi scontati rispetto alle versioni digitali, oltre a trasformare la vostra PS5 in un lettore Blu-ray di qualità.

