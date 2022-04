L’arrivo dell’Unreal Engine 5 ha portato anche su PC parte dei contenuti della tech demo di Matrix, lanciata lo scorso anno su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Priva della parte di shooting (in cui si possono ammirare Trinity e Neo), in realtà il pacchetto di Epic Games include solamente la città, e pur essendosi rivelata già utile per una sorta di proof of concept di un eventuale gioco con protagonista Superman, forse l’intero pacchetto non è ottimizzato benissimo.

Come dimostrato da alcuni video pubblicati su YouTube, infatti, questa tech demo fa davvero molta fatica a girare a livelli soddisfacenti su qualsiasi PC ed è quasi impossibile riuscire a raggiungere i 60 frame al secondo. Nel video che trovate poco più in basso potete vedere come la demo non riesca in effetti a girare in maniera stabile su un PC dotato di i9 12900K e una Nvidia GeForce RTX 3090. Il frame rate si attesta in media sui 50fps, ma riesce a scendere, raggiungendo i 35fps.

Altri test dimostrano invece come l’arrivo dell’Unreal Engine 5 abbia praticamente ucciso il mercato delle GTX 1060 e simili. Un video pubblicato da Daniel Owen, infatti, dimostra come la demo, fatta girare su quel particolare modello di GPU ad una risoluzione di 1080p, produca un gameplay decisamente imbarazzante, che si attesta sui 13/14 frame al secondo.

La situazione non migliora anche su altre schede video più moderne, ma qui probabilmente stiamo parlando di un prodotto ottimizzato un po’ male. Nel caso della RTX 3060, in 1080p e a settaggi quasi alti, la tech demo viaggia intorno ai 30fps. Risultato molto simile con i setting al massimo, ma senza cambiare la risoluzione.

Al di là dell’ottimizzazione mancata, sicuramente questa dimostrazione di potenza dell’Unreal Engine 5 significa che con molta probabilità il mercato dei giochi PC è destinato a cambiare. Se prima era possibile comunque giocare utilizzando anche delle GPU piuttosto datate con risultati abbastanza soddisfacenti, nel prossimo futuro sembra proprio che non sarà così.