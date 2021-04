Valheim abbraccia la realtà virtuale

La community di Valheim è continuamente al lavoro sul proporre nuove mod e aggiunte per il titolo. Il “Minecraft Vichingo” dal mese della sua uscita (gennaio) ha saputo polarizzare molto bene l’attenzione e sono spuntate come funghi diverse modifiche apportate dagli utenti. Tra scenari ricreati in scala quasi 1:1 come ad esempio quelli ispirati a World of Warcraft, ora tocca alla realtà virtuale, che permette di godere di un’esperienza di gameplay decisamente diversa.

Niente di ufficiale ovviamente: la VR in Valheim è utilizzabile esclusivamente grazie ad una mod, pubblicata sull’hub di Nexus. Al momento si tratta di una versione beta, realizzata dal modder Brandon Mousseau. Chiamata VHRV, è stata creata con l’intento di poter giocare il titolo di Iron Gate con una nuova prospettiva ma utilizzando comunque mouse e tastiera o un pad. Il supporto a controller full motion è comunque previsto nel corso dei prossimi update e si tratta dell’obiettivo finale di questa mod.

Per quanto riguarda invece la compatibilità con i visori, Brandon Mousseau ha dichiarato di aver testato la mod per la realtà virtuale di Valheim solamente con Valve Index. Tecnicamente la compatibilità è garantita anche con altri headset, come ad esempio Oculus: l’unico requisito è il supporto a OpenVR o Steam VR. Essendo comunque una creazione ancora in beta è lecito aspettarsi ulteriori aggiornamenti, non solo da parte del modder ma anche della community stessa che sta provando la mod, tramite anche delle semplici segnalazioni. Potete, infine, vederla in azione grazie al video di gameplay disponibile subito qui in basso.

Chiunque sia interessato a provare la nuova mod di Valheim non deve aver altro che recarsi su Nexus e scaricare tutti i file necessari. Attenzione però: non essendo ancora supportato il mod manager del titolo di Iron Gate è consigliabile leggere attentamente la guida per poter installare correttamente il contenuto aggiuntivo.