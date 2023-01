A pochi mesi dal suo lancio, Vampire Survivors ha riscosso un enorme successo globale che lo ha portato addirittura ad una nomination come miglior gioco indipendente di debutto durante i The Game Awards di quest’anno. Luca Galante, in una recente intervista rilasciata dopo il lancio del DLC Legacy of the Moonspell (qui la nostra recensione), racconta proprio il suo punto di vista sul successo del titolo.

Il creatore di Vampire Survivors spiega di non avere idea del motivo per il quale il suo gioco ha ottenuto così tanto successo. Dopo due anni di uno sviluppo iniziato nel 2020, infatti, il titolo è approdato su Steam e Xbox (su Amazon è disponibile la Series S) nell’ottobre del 2022, ricevendo quasi 200.000 recensioni positive e piazzandosi nell’elenco di giochi la cui valutazione degli utenti è “molto positiva”. Un successo simile è stato del tutto inaspettato da parte di Galante che, pur essendo felice per i risultati raggiunti, non riesce a credere ai traguardi ottenuti dalla sua creazione.

Le parole di Galante spiegano, inoltre, come lo sviluppatore abbia cercato di concentrarsi prevalentemente sui feedback ricevuti tramite Discord e la community che si è costruita su Steam durante la realizzazione di Vampire Survivors. Proprio per questo, il creatore del titolo, ha ringraziato i suoi community manager per aver svolto un eccellente lavoro nella raccolta di suggerimenti e idee da implementare.

Inoltre, in merito al DLC Legacy of the Moonspell, Galante afferma di aver sempre tenuto una posizione contrastante a proposito dei contenuti a pagamento per i giochi. Tuttavia, dovendosi occupare anche della propria compagnia, creare un contenuto aggiuntivo si è rivelato necessario, oltre ad essere una piacevole sfida personale. Infine, l’intervista si è conclusa con una nota di colore quando l’intervistatore ha chiesto delucidazioni sui presunti vampiri. A discapito del titolo, infatti, non sono ancora apparsi vampiri in Vampire Survivors. Galante si è limitato a dire che i suoi reparti marketing e legale gli avrebbero vietato di rispondere alla domanda.