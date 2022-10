Anche il mondo degli investimenti sembra nutrire un sentimento di sfiducia nei confronti dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il deal, che dovrebbe concludersi nel corso del 2023, sembra seriamente a rischio almeno nel Regno Unito, dove la CMA ha espresso diversi dubbi. Dubbi che hanno costretto Microsoft e Sony a rispondersi a vicenda, spesso con accuse decisamente gravi. Ora, dal mondo della finanza, è emersa la vendita di un borsellino di milioni di azioni del publisher e sviluppatore statunitense

Stando quanto riportato da Seeking Alpha, nel corso degli ultimi giorni un venditore si è letteralmente liberato di circa 3,7 milioni di azioni, ricavando circa 267 milioni di Dollari grazie al prezzo di 72,25 Dollari per azione. Dietro questa misteriosa vendita ci sarebbe la banca d’affari Goldman Sachs, conosciuta per i suoi rating alle nazioni e del ruolo di intermediario nella vendita di squadre di calcio (come l’Inter di Milano) e altri asset. Non è importante in realtà l’identità del venditore, ma piuttosto cosa significa tutto ciò.

In un mondo ideale, l’acquisizione di Activision Blizzard potrebbe aiutare i vari investitori sparsi per il mondo a guadagnare molto di più. Le azioni, in un mercato come questo, dovrebbero crescere invece che abbassarsi. Dietro questa ingente vendita c’è il sospetto di una svalutazione, con un deal che potrebbe non andare a buon fine. Ovviamente è ancora presto per poterlo affermare, ma è chiaro che più passa il tempo, più le azioni potrebbero perdere di valore.

Il deal tra Activision Blizzard e Microsoft è stato annunciato a inizio 2022. Se le antitrust di tutto il mondo daranno il loro ok, il gruppo dovrebbe entrare a far parte della famiglia di Xbox entro la prima parte del 2023, ma al momento è ancora presto per sapere se il tutto si concretizzerà. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.