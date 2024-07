Vi ricordate del Baffo delle televendite? Il suo spot di Luigi's Mansion 2 HD vi farà tornare negli anni '90

Nintendo ha lanciato uno spot pubblicitario a dir poco innovativo per promuovere Luigi's Mansion 2 HD su Switch, coinvolgendo una figura iconica della televisione italiana: Roberto Da Crema, noto come "il Baffo" delle televendite.

Nello spot, Da Crema presenta con il suo stile inconfondibile il Poltergust 5000, l'aspirapolvere speciale usato da Luigi per catturare i fantasmi nel gioco. Con la sua tipica enfasi e le pause per riprendere fiato, il re delle televendite elenca i vantaggi di questo strumento unico, arrivando perfino a paragonarlo agli aspirapolvere della "concorrenza".

Roberto Da Crema presta la sua voce per celebrare l'uscita di Luigi's Mansion 2 HD su Nintendo Switch

L'idea promozionale di Nintendo si rivela geniale e divertente, strappando più di un sorriso agli spettatori. Lo spot presenta le funzionalità del Poltergust 5000, definito come "la speciale arma acchiappafantasmi realizzata dal Professor Strambic per l'eroe fifone Luigi".

Un classico rinnovato per Switch

Luigi's Mansion 2 HD è un porting migliorato dell'originale uscito su Nintendo 3DS. La versione per Switch presenta alcune interessanti migliorie, come abbiamo evidenziato nella nostra recensione.

Con questo spot originale, Nintendo ha sicuramente trovato un modo creativo ed efficace per promuovere il ritorno di Luigi's Mansion 2 HD, combinando nostalgia televisiva e umorismo in un mix perfetto per attirare l'attenzione dei giocatori.

L'utilizzo di Roberto Da Crema, noto come "il Baffo", per la promozione del gioco è particolarmente azzeccato, giacché egli è diventato un'icona della televisione italiana negli anni '90, famoso per il suo stile di televendita esagerato e teatrale. Questa scelta pubblicitaria non solo attira l'attenzione dei giocatori più giovani, ma fa anche leva sulla nostalgia dei giocatori adulti che ricordano le sue apparizioni televisive.