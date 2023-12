Videogiochi a Natale: le offerte Instant Gaming per PS5!

State pensando di aggiungere qualche titolo alla vostra libreria PS5 in modo da giocarci durante le imminenti vacanze, oppure desiderate regalare un videogioco in formato digitale a un vostro caro (a tal proposito, vi invitiamo a leggere i nostri tantissimi articoli ricchi di idee regalo per Natale)? A prescindere da quale sia il caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte natalizie di Instant Gaming, che vi permetteranno di risparmiare fino al 75% su tantissimi titoli!

Offerte Instant Gaming, perché approfittarne?

Le promozioni di Instant Gaming sono perfette per tutti coloro che sono in possesso di una PlayStation 5, a prescindere che sia la versione Standard o la Digital, e desiderano risparmiare sull'acquisto di nuovi videogiochi. I titoli Tripla A, infatti, ormai arrivano a costare anche 80 euro, mentre grazie alle offerte attuali potrete portarvi a casa degli ottimi titoli persino a meno della metà del loro prezzo di listino iniziale.

Tra i videogiochi assolutamente imperdibili c'è EA Sports FC 24, scontato a soli 48,99€ invece di 80,00€. Perfetto per tutti gli appassionati di calcio, quello che viene considerato l'erede di FIFA si posiziona come l'esperienza calcistica più realistica e completa di sempre, includendo oltre 19.0000 giocatori su licenza, 700 squadre, 30 campionati e più di 300 partner globali. Il motore di gioco e la tecnologia HyperMotionV rendono EA Sports FC 24 incredibilmente autentico e immersivo, ricreando alla perfezione i movimenti degli atleti e permettendovi di sentirvi davvero parte dell'azione.

Se, invece, siete alla ricerca di autentiche esperienze PlayStation vi segnaliamo che Horizon Forbidden West è in offerta a soli 36,41€ invece di 80,00€. Si tratta del sequel di Horizon Zero Dawn, pensato, dunque, per coloro che hanno giocato e amato la prima avventura di Aloy, e che desiderano continuarla in un capitolo ancor più realistico e coinvolgente. Parliamo, infatti, di un vero e proprio must per gli amanti dei giochi action ambientati in mondi open world, dato che il livello artistico dell'opera è tra i più elevati degli ultimi anni.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Instant Gaming dedicata agli sconti natalizi, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

