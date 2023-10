Videogiochi, Netflix vuole fare concorrenza a Sony e Microsoft

Netflix si è lanciata nella sperimentazione del suo servizio di cloud gaming negli Stati Uniti, ampliando così le prime prove già avviate in Canada e nel Regno Unito. Questo nuovo servizio rappresenta un'espansione degli sforzi di gaming mobili intrapresi dall'azienda sin dal 2021 e segna un importante passo verso l'obiettivo di fare del gaming un pilastro fondamentale del suo business. Con il servizio di cloud gaming, Netflix offre ai suoi abbonati la possibilità di giocare ai propri titoli su smart TV e dispositivi connessi alla TV, come Fire TV, Chromecast, Roku e altri, utilizzando il proprio smartphone come controller di gioco.

Le prime avvisaglie dell'ingresso di Netflix nel mercato del cloud gaming erano emerse lo scorso autunno, quando Mike Verdu, Vice President dei Giochi di Netflix, aveva indicato la possibilità di esplorare questa opportunità.

Questo porta inevitabilmente Netflix in competizione con altri servizi di cloud gaming, tra cui Xbox Cloud Gaming di Microsoft, Nvidia GeForce Now, PlayStation Plus e Amazon Luna. Tuttavia, a differenza dei concorrenti, Netflix offrirà i suoi giochi gratuitamente con l'abbonamento Netflix, mirando a creare un forte legame tra i titoli e le sue serie TV più popolari. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l'azienda sta sviluppando giochi basati su show di successo come "Squid Game," "Mercoledì e "Black Mirror," oltre a negoziare l'acquisizione dei diritti per un gioco di "Grand Theft Auto" della Take-Two Interactive.

Nonostante il punto di partenza sia stato il gaming su dispositivi mobili, Netflix ha sempre lasciato intendere che questa fosse solo una fase iniziale dei suoi esperimenti. Il passaggio al cloud gaming e la creazione di giochi con proprietà intellettuale propria rappresentano il futuro del settore.

Con il lancio del servizio di streaming di giochi su TV, Netflix mira a rendere i suoi giochi disponibili su un numero sempre maggiore di dispositivi. Durante questa fase di test, i giochi sono giocabili su dispositivi come Amazon Fire TV, Chromecast, LG TV, Nvidia Shield TV, Roku, Samsung Smart TV e Walmart ONN.

Voi che cosa ne pensate di questa tecnologia? Pensate che Netflix faccia bene a sperimentare sul gaming?