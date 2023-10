Uscite videogiochi novembre 2023: 5 titoli da preordinare ADESSO!

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei giochi in uscita a ottobre disponibili su Amazon, mentre oggi passiamo al mese successivo. In questo articolo, infatti, troverete una lista dei 5 giochi principali in arrivo a novembre 2023 che potete già preordinare, così da assicurarvi la vostra copia con largo anticipo!

Nell'elenco che segue, dunque, troverete alcuni dei giochi disponibili su Amazon per il preorder in edizione fisica. Da Super Mario RPG Remake a Call of Duty: Modern Warfare III, a novembre usciranno titoli di vario genere e per differenti piattaforme, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro e che vale la pena aggiungere alla vostra libreria.

Abbiamo scelto Amazon come store principale per il preorder dato che, se siete clienti Prime, avrete la certezza di ricevere i giochi che acquistate al giorno dell'uscita. Inoltre, pagherete il prezzo più basso applicato fino alla spedizione, il che significa che, qualora vi siano sconti (magari in occasione della Festa delle offerte Prime), anche effettuando ora il preorder avrete la garanzia di spendere l'importo corrispondente al prezzo più basso a cui sia mai stato venduto.

Uscite videogiochi novembre 2023: 5 titoli da preordinare

EA Sports WRC

EA Sports WRC è il prossimo capitolo della serie di giochi rallystici curata da Codemasters e prodotta da Electronic Arts, che uscirà il 3 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il titolo, un po' come EA Sports FC 24 per quanto concerne il calcio, presenta tutte le licenze ufficiali delle piste, degli eventi, delle auto e delle scuderie che partecipano al massimo campionato rallystico, con dati aggiornati alla stagione in corso. EA Sports WRC si concentra su un approccio di guida arcade, ma senza trascurare l'aspetto realistico delle corse su terreni vari come fango, sabbia e sterrato, ereditando il modello di guida introdotto da DiRT Rally, con alcune modifiche per rendere il gameplay più fluido e meno rigido.

WarioWare Move It!

Se amate i party game conoscerete sicuramente WarioWare, nell'ormai trentennale serie targata Nintendo che vede come protagonista il buffo personaggio proveniente dall'universo di Mario. Il nuovo capitolo, in uscita il 3 novembre su Switch, è intitolato WarioWare Move It! e vi offrirà oltre 200 minigiochi frenetici in cui dovrete svolgere svariate azioni, che vanno dallo sferrare pugni a fare inchini, il tutto sfruttando al massimo le funzionalità di rilevazione del movimento dei Joy-Con. Potrete immergervi nelle partite da soli o in compagnia di un amico, mentre nella Modalità Party potrete dare il via a competizioni locali con un massimo di 4 utenti in contemporanea.

Hogwarts Legacy (Nintendo Switch)

Hogwarts Legacy ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di uno dei titoli più venduti e apprezzati del 2023, di cui vi abbiamo parlato ampiamente sia nelle nostre guide che nella nostra recensione dedicata. Ebbene, l'opera il 14 novembre porterà finalmente anche i possessori di Nintendo Switch nel Wizarding World, il mondo magico delle storie di Animali Fantastici ed Harry Potter. Qualora non siate familiari con Hogwarts Legacy, lo amerete sicuramente se siete fan della saga: si tratta di un Action RPG in terza persona con una trama fortemente incentrata sulle abilità magiche del protagonista, con il gameplay che ruota attorno all'uso della magia e all'apprendimento delle tecniche necessarie per far crescere il proprio personaggio.

Super Mario RPG

Super Mario RPG è il remake del celebre gioco di ruolo originariamente rilasciato per il Super Nintendo Entertainment System (SNES) che potete acquistare anche in bundle con Super Mario Wonder. Questo remake sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 17 novembre 2023, mantenendo intatto lo spirito dell'originale, con il suo sistema di combattimento a turni e la visuale isometrica, ma introducendo un nuovo motore grafico tridimensionale moderno. La trama segue le avventure di Mario e Peach, che si trovano costretti a collaborare con Bowser e i personaggi originali Mallow e Geno per fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno. Originariamente rilasciato nel 1996 su SNES, Super Mario RPG rappresenta l'apice della collaborazione tra Square Enix e Nintendo: la prima ha contribuito con la sua esperienza nel genere dei giochi di ruolo, mentre la seconda ha aggiunto il suo tocco magico alle atmosfere, alle ambientazioni e ai personaggi del gioco. Super Mario RPG non è mai stato rilasciato in Europa, quindi questa sarà la prima volta che i giocatori europei potranno godere di questo classico con una versione tecnicamente aggiornata.

Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Modern Warfare III è il prossimo capitolo premium della famosa saga sparatutto di Activision, previsto per il rilascio il 10 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta, ovviamente, di un gioco perfetto per gli amanti degli sparatutto, soprattutto se avete apprezzato l'originale Modern Warfare III. In questo gioco, infatti, avrete l'opportunità di rivivere le avventure di Soap e Price in un remake del capitolo uscito nel 2011, adattato per le moderne piattaforme di gioco. La storia del gioco seguirà gli eventi del secondo capitolo, riprendendo direttamente dal finale di quel gioco; nonostante ciò, come è tipico della serie Call of Duty, non mancheranno le modalità multigiocatore, che vi daranno l'opportunità di potenziare i vostri operatori, sbloccando nuove armi e strumenti utili per il combattimento. Inoltre, è probabile che la progressione possa essere condivisa con i capitoli free-to-play della serie.

