Visions Of Mana arriverà, a sorpresa, anche su Xbox

Tra le sorprese dell'Xbox Developer Direct 2024 spicca Visions of Mana di Square Enix, l'action JRPG di cui sono stati svelati nuovi dettagli, e mostrate sequenze di gameplay, durante l'evento di Microsoft.

Il produttore Masaru Oyamara ha presentato il nuovo capitolo della serie, annunciandone il lancio durante l'estate 2024 su Xbox Series X|S, PS5, PS4 e PC, tramite Steam e Windows Store.

La presentazione ha offerto uno sguardo approfondito sul gioco, sottolineando il ritorno di un cast di personaggi eccentrici e di una colonna sonora memorabile, il tutto accompagnato da un sistema di combattimento spiccatamente action.

Oyamara ha assicurato ai fan il ritorno degli mostri più amati dai fan, mostrando la cura con cui sono stati animate queste creature oramai iconiche. Le animazioni, però, non si limiteranno a essere esclusivamente un vezzo estetico, in quanto la loro lettura permetterà al giocatore di prevedere gli attacchi nemici.

La presentazione ha sottolineato l'importanza del combattimento aereo e la varietà offerta dagli Elemental, evidenziando che ogni arma avrà poteri diversi in base all'elemento.

L'aspetto più importante, però, è che Square Enix si sia ritagliata un segmento in un evento di Xbox, mostrando ancora una volta che l'impegno profuso da Phil Spencer per portare sempre più IP di matrice orientale su Xbox, sta generando i suoi frutti.

Visions of Mana rappresenta un connubio tra elementi classici e moderni, promettendo di offrire un'esperienza coinvolgente ai giocatori. Con il rilascio previsto per l'estate 2024, gli appassionati di JRPG possono già prepararsi a prendere un periodo di ferie per potersi godere quella che sembra un'avventura ricca di personaggi affascinanti, combattimenti dinamici e l'atmosfera suggestiva del mondo di Mana.