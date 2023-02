Siete in cerca di qualche first person shooter da giocare ma non volete gettarvi nella mischia con il nuovo Call of Duty? Steam ha quello che fa per voi. Nel corso delle ultime ore, infatti, sul client di Valve sono andati in saldo numerosi titoli del franchise di Activision, con sconti che sicuramente vi permetteranno di mettere le mani su qualche gioco che desiderate da tempo e che magari è assente dalla vostra libreria.

Al momento, su Steam sono in saldo praticamente tutti i giochi della serie, a eccezione dell’ultimo (disponibile su Amazon con un piccolo sconto) I più vecchi hanno percentuali di sconto fino al 67% in meno, permettendovi così di poter acquistare per esempio Call of Duty WWII al prezzo di 19,79 Euro al posto dei classici 59,99 Euro richiesti. Spazio poi anche per giochi più vecchi, come per esempio Modern Warfare 3, Black Ops II e anche i primi titoli della serie, pubblicati nel lontano 2003 e 2005.

La scelta è sicuramente varia, ma i saldi di Steam di questa settimana non terminano qui. Il client Valve ha infatti lanciato una serie di scontistiche decisamente interessanti anche su altri giochi, cogliendo la palla al balzo per il Taipei Game Show: proprio i giochi a tinte orientali sono attualmente in sconto, ma si tratta ovviamente di giochi molto di nicchia e decisamente particolari. Presente, infine, anche una serie di sconti per questo weekend che includi anche i giochi di simulazione di trasporto ferroviario come Train World Sim.

Se siete interessati a recuperare qualche gioco in saldo, l’occasione giusta è proprio questi. I vari sconti resteranno attivi fino al weekend, quindi il nostro consiglio è quello di fiondarvi immediatamente a sfogliare i cataloghi che potete trovare sul client, giusto per non perdere questa occasione. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

