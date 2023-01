Avete capito bene, la tanto attesa e apprezzata modalità hardcore sta per tornare anche in Call of Duty: Modern Warfare 2. Quest’aggiunta è stata ufficializzata sul web da un post proveniente dall’account Twitter di Infinity Ward, anticipando la felicità degli appassionati. A quanto pare il lieto ritorno è stato programmato in concomitanza con l’arrivo della seconda stagione, segnalato da un messaggio che non lascia spazio a nessuna incomprensione.

No HUD? No problem. Hardcore is back! Follow Season 02’s Multiplayer updates in our studio blog later this week. — Infinity Ward (@InfinityWard) January 22, 2023

Per chi non lo ricordasse o non fosse avvezzo, nella modalità hardcore i giocatori scelgono di sfidarsi sul campo senza l’ausilio di nessun suggerimento a schermo. Questo significa che l’HUD è totalmente assente, come anche qualsiasi dettaglio inerente allo stato degli avversari e alla loro posizione in game. Non conoscendo ancora i dettagli specifici non sappiamo se ci sarà la possibilità di giocare anche in gruppo su Modern Warfare 2, anche se non sembra troppo inverosimile anche questa possibilità.

“Nessun HUD? Nessun problema. L’Hardcore è tornato! Segui gli aggiornamenti multigiocatore della Stagione 02 sul nostro blog alla fine di questa settimana”, si legge nel post Twitter che annuncia il ritorno della modalità in questione.

Sembra proprio che le numerose lamentele degli appassionati di Modern Warfare 2 due stiano sortendo il loro effetto, conducendo verso una stagione 2 che sembra promettere moltissimo impegno da parte dello sviluppatore, incoraggiando la propria community a restare attiva su questo videogioco.

Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli nei confronti di questo titolo, nella speranza che la voce dei giocatori abbia sul serio ispirato le aggiunte e aggiornamenti che vedremo nell’immediato futuro, un futuro che a quanto sembra stia nuovamente guardando anche al passato, per certi versi.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.