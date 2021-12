Volete vivere una seconda vita in Red Dead Redemption 2? Lo potete fare con questa mod

Se il multiplayer di Red Dead Redemption 2 non sta conquistando particolarmente gli utenti, le mod invece stanno letteralmente invadendo il gioco di casa Rockstar Games. E forse una di queste va addirittura ad allungare la vita del gioco, rendendolo potenzialmente infinito. Stiamo parlanddo della Jobs Mod, un nome non tanto originale ma decisamente efficace che descrive appieno la nuova valanga di opzioni di cui gli utenti possono godere.

La Jobs Mod di Red Dead Redemption 2, come recita il nome, pone gli utenti del gioco davanti a piccoli compiti continuativi. “Grazie a questa mod, potrete eseguire diversi lavori per un po’ di soldi extra, guadagnati legalmente”, si legge nella pagina Nexus del gioco. Al momento l’autore ha incluso sei diversi lavoretti: il minatore, il bartender, il cacciatore, il pastore, il “corriere” e il lavoratore del porto.

Come funziona il tutto? Stando a quando descritto su Nexus, una volta installata la mod, diversi NPC potranno offrire un lavoro al protagonista del gioco. Sono tutti quanti indicati sulla mappa, con tanto di miniatura. I lavori sono disponibili in diverse città, tra sui Saint Denis, Starwberry e Annesburg, ma in generale l’intera mappa è coperta con una buona dose di compiti da affidare al personaggio principale.

Ovviamente, come tutte le mod che debuttano sul “mercato”, non è assolutamente perfetta. L’autore ha già dichiarato che tenterà di aggiustarla in corsa, aggiungendo nuovi incarichi e ovviamente migliorando ancora di più quelli che sono gli attuali lavori. L’unica roba certa è sicuramente l’incredibile quantità di contenuti che aggiunge a Red Dead Redemption 2, portandolo probabilmente allo status di giochi quasi infinito. Niente di nuovo eh, le mod che rendono casuali diversi giochi esistono da molto tempo ma è comunque una piacevole aggiunta per chiunque stesse cercando una seconda motivazione per tuffarsi nuovamente all’interno del kolossal western di Rockstar Games.