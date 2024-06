Vuoi doppiare un personaggio in Assassin's Creed Shadows? Ubisoft lancia un concorso

Il doppiaggio nei videogiochi è un elemento cruciale, capace di determinare il successo o il fallimento di una produzione. Una recitazione scadente può, infatti, disinnescare l'interesse dei giocatori, mentre un doppiaggio eccellente può elevare notevolmente la qualità del gioco. Proprio per valorizzare questa arte, Ubisoft ha lanciato una nuova iniziativa legata ad Assassin’s Creed Shadows.

La casa produttrice ha inaugurato una competizione di doppiaggio, invitando gli appassionati a partecipare tramite TikTok. I concorrenti dovranno doppiare alcuni clip della serie, mettendo in mostra le loro capacità vocali. Gli esiti saranno valutati direttamente da Ubisoft e i vincitori avranno la possibilità di dare la voce ai personaggi non principali del gioco e di partecipare a un evento esclusivo dedicato al doppiaggio. Se ve lo state chiedendo sì, è disponibile anche in Italia!

Questa tipologia di concorso, tuttavia, non è una novità per Ubisoft, che in passato ha già sperimentato collaborazioni simili, come quella con HitRECord per la creazione della colonna sonora di Beyond Good and Evil 2. Nonostante le controversie, la compagnia sottolinea che l'intento del concorso è di offrire un'esperienza divertente e formativa, senza sottrarre opportunità di lavoro ai doppiatori professionisti.

Ubisoft ha infatti precisato che le voci dei personaggi principali e dei NPC in Assassin’s Creed Shadows sono state registrate da professionisti del settore. Il concorso di doppiaggio rappresenta, dunque, un’occasione per avvicinare i fan al mondo del voice acting, offrendo loro un'anteprima di questo affascinante lavoro.

L'esito della competizione è ancora incerto, ma sarà interessante seguirne gli sviluppi nelle prossime settimane. Coloro che desiderano cimentarsi possono iscriversi da martedì 18 giugno a martedì 2 luglio, visitando il sito ufficiale per tutti i dettagli necessari a partecipare.