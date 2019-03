Warcraft e Warcraft 2: ora su GOG a un ottimo prezzo

Warcraft: Orcs and Humans e Warcraft 2 arrivano su GOG in formato digitale a un prezzo interessante e con tante novità rispetto alle versioni originali.

Come era stato annunciato tempo fa, Blizzard ha ripubblicato Warcraft: Orcs and Humans e Warcraft 2: Tides of War su GOG.com, il negozio online di CD Projekt. I giochi sono stati rilasciati per la prima volta negli anni novanta e sono ora disponibili in formato digitale: si tratta di una novità molto importante in quanto, essendo le copie fisiche fuori produzione da tempo, è molto difficile recuperare questi titoli a basso prezzo.

Ora, Warcraft: Orcs and Humans è disponibile in formato Windows e Mac al prezzo di 5.29€. Il secondo capitolo, chiamato su GOG Warcraft II Battle.net Edition, è invece in vendita a 8.89€. Se siete già certi di volerli acquistare entrambi, potete optare per il bundle a 13.29€. Vi ricordiamo che tutti i giochi GOG sono DRM-free; non è necessaria alcuna attivazione o connessione online per giocare.

Warcraft II Battle.net Edition include Tides of Darkness e Beyond the Dark Portal che, combinati, daranno accesso a ben 52 scenari di battaglia, con quattro linee narrative indipendenti. È anche possibile creare le proprie mappe. Questo secondo capitolo, inoltre, è giocabile in due formati: uno originale, con supporto a Battle.net (che richiede una configurazione apposita del router), e una versione rimodernata con completo supporto a Windows 10 e alla grafica in alta risoluzione, oltre che a una serie di correzioni di bug.

Si tratta dell’occasione migliore per (ri)scoprire l’origine della serie a un prezzo più abbordabile. Diteci, avete giocato gli originali all’epoca dell’uscita? Qual è il vostro capitolo preferito di tutta la saga?