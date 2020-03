Warframe: aggiornamento massiccio per PS4 ed Xbox

Digital Extremes ha rilasciato un update massiccio per il popolare, nonché loro fiore all’occhiello, mmo action Warframe. L’aggiornamento è stato prima concesso alle versioni PC ad inizio Marzo e riformula totalmente numerosi aspetti del gioco dalle fondamenta. Le patch notes descrivono dettagliatamente cosa è stato cambiato o reworkato, ovvero la maggior parte delle meccaniche di gioco e punta ad accontentare anche le esigenze di peso dei console-gamer.

Warframe Revised, questo il nome dell’aggiornamento, rivoluziona la quest “Rising Tide”, aggiunta appena lo scorso anno, e permette ai giocatori di costruire la propria nave Railijack. Il team di sviluppatori si è accorto che solo una piccola porzione dei giocatori più hardcore ha completato la quest, così hanno anche deciso di ridurre il costo della quest di un’ampia percentuale. Tra l’altro l’update riduce sensibilmente il peso del videogame: da 48GB a 29GB su PlayStation 4.

Tutto questo farebbe parte del piano della Digital Extremes per migliorare il gioco durante l’arco dell’anno, rendendolo così più accessibile ai nuovi giocatori. Sin da quando è stato pubblicato nel lontano 2013, Warframe è diventato uno degli action più di successo nel panorama degli shooter online e già nel 2019 il gioco era stato notevolmente aggiornato e migliorato. Diverse sono le voci di chi lo apprezza, ma tutte convergono sul concetto che il gioco è davvero molto variegato e lascia la possibilità al giocatore di scegliere quale strada seguire durante le quest: vi ritroverete in una missione stealth su Saturno per poi, qualche attimo dopo, combattere insieme ad una potente squadra di altri giocatori pronti ad affrontare il prossimo boss tra spade, abilità ed armi da fuoco.

La casa di sviluppo vuole far trovare Warframe pronto ad affrontare la next-gen, continuando a supportarlo con nuove quest e update atti a migliorare il gameplay. Non pensate, però, che diventi un gioco facile o che si possa giocare senza impegnarsi, perché sbagliereste di grosso: la sfida avrà una pure curva diversa, ma la struttura del gioco rimane la medesima, il pericolo è sempre dietro l’angolo.