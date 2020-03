Warner Bros Interactive assume per una nuovo gioco tripla A non ancora annunciato

Nel corso della generazione videoludica attuale, Warner Bros Interactive si è concentrata molto sull’IP videoludiche de Il Signore Degli Anelli, proponendo L’Ombra di Morder e il suo sequel L’Ombre della Guerra, entrambi sviluppati da Monolith Production. Oltre a ciò, la compagnia ha chiuso la trilogia di Batman Arkham di Rocksteady e ha rilasciato recentemente l’undicesimo capitolo dell’iconica saga di piacchiaduro Mortal Kombat. Ora sembra che stia per annunciate qualcosa di nuovo, con una nuova richiesta lavorativa apparsa in rete che sembra darci qualche indizio.

Al momento attuale la compagnia ricerca un artista che si occuperà di gestire l’illuminazione, e questa persona andrà poi a inserirsi nel team di quello che viene descritto come un progetto tripla A che sarà presto annunciato. Oltre a queste informazioni non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma stando all’annuncio di lavoro non dovremmo attendere troppo tempo prima di scoprire di che progetto si tratterà.

Il team di sviluppo che si occuperà di questo progetto sarà Avalanche Software, lo studio che ha lavorato in passato a Disney infinity, e che da allora non hanno più rilasciato nessun altro titolo. Stando alle voci di corridoio Warner Bros Interactive sarebbe già al lavoro su un nuovo gioco su Batman e uno su Harry Potter, ma per il momento questi rumor non sono mai stati confermati da notizie ufficiali.

Standa all’annuncio di lavoro l’annuncio del nuovo progetto tripla A di Warner Bros Interactive si mostrerà tra non molto tempo. Giusto un mese fa è venuto fuori che i compositori delle OST di Assassin’s Creed Odyssey sarebbero al lavoro proprio su un nuovo gioco targato WB. Che le due cose possano essere correlate in qualche modo. Che gioco vi aspettate da Warner Bros? Sarà un nuovo Batman o qualcosa di completamente nuovo?