La pubblicazione di Call of Duty: Warzone 2 ha sorpreso gli appassionati di sempre ispirando due reazioni contrastanti. Da un lato la nuova mappa e i cambiamenti in ambito gameplay hanno incuriosito e dall’altro, però, una grande mancanza in termini di modalità ha fatto storcere il naso un po’ a tutti. Il fatto che non ci sia ancora una piccola mappa in stile Rebirth ha diviso la community che si è ritrovata senza qualcosa che amava profondamente. La stagione 2, però, promette questo gradito ritorno.

Season 02 will be launching on February 15. Stay tuned for additional intel. pic.twitter.com/G80TiutG62 — Call of Duty (@CallofDuty) January 18, 2023

In base ad un recente post Twitter di Activision, la seconda stagione di Warzone 2 verrà posticipata iniziando a partire dal 15 febbraio, giustificando il tutto con l’apporto di “diverse modifiche in base a ciò che abbiamo sentito dalla nostra community di giocatori”. Nell’immagine si legge che le modifiche includeranno, finalmente, una nuova “piccola mappa” che molti hanno immediatamente collegato a Rebirth, seguita dalla modalità Resurgence.

La prima comparsa della modalità Rebirth si rintraccia nel 2020. All’epoca avrebbe dovuto essere solamente qualcosa di temporaneo per promuovere Black Ops Cold War, ma il grande amore dimostrato in termini di numeri ha reso il tutto qualcosa di perennemente presente. Così per molti è diventata d’imprescindibile, portando alla successiva delusione provata con Warzone 2. Questa seconda stagione ci porterà anche nuove armi e accessori di vario genere, mappe inedite con cui confrontarci con gli altri e tante ulteriori piccole cose che non vediamo lora vengano annunciate.

Non ci resta che attendere nuovi dettagli nella speranza che Activision renda nuovamente felice la sua community di appassionati, anche se questo recente annuncio sembra non lasciare spazio a troppe speculazioni, incentrandosi proprio sulle specifiche richieste dei giocatori.

