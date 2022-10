Più volte in passato vi abbiamo parlato di MassiHancer, uno dei modder italiani più noti che, grazie ai suoi lavori, ci permette di godere di alcuni dei giochi più importanti del settore con una grafica migliorata. Su questi lidi vi abbiamo già mostrato alcuni dei migliori lavori di questo appassionato del mondo delle mod, ma proprio di recente MassiHancer è tornato a pubblicare un nuovo video sul suo canale YouTube, mostrandoci quanto è riuscito a fare per migliorare graficamente Watch Dogs Legion.

Questa nuova mod made in Italy per Watch Dogs Legion (lo potete acquistare su Amazon) permette di godere dell’open world Ubisoft con una risoluzione di 8K, ma non solo. Quanto fatto dal modder vuole aggiungere alcuni effetti in Ray Tracing migliorati rispetto alla versione originale del gioco. Uno degli aspetti che rende meglio in questa mod, però, è l’illuminazione, la quale permette di girare per una Londra futuristica nettamente più reale.

Come dichiara lo stesso MassiHancer, per realizzare il tutto ha basato il tutto su una mod che agisce sull’illuminazione denominata RTDI: “RT Direct Illumination”. Come possiamo vedere nel video pubblicato di recente su YouTube, il risultato finale ci permette di giocare ad un titolo con luci ed ombre dinamiche in tempo reale che cambiano e si modificano in base alle varie fonti luminose presenti nelle varie parti della città.

Questi risultati sono nati dopo diversi test che il modder sta ancora effettuando, proprio per questo la mod viene definita tutt’ora in una fase di work in progress. Quel che è certo è che un risultato del genere è già a un livello incredibile, e non dobbiamo dimenticare che il tutto è renderizzato in 8K a 60fps con una RTX 3090 TI. Insomma, un altro grande lavoro che sta venendo portato avanti da questo ragazzo, e di cui non vediamo l’ora di vederne di più prossimamente.