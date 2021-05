Watch Dogs Legion: la patch per i 60 fps ha una data di lancio

Sebbene sia stato rilasciato ormai molti mesi fa, Watch Dogs Legion continua ad aggiornarsi e a sorprendere i giocatori. I continui contenuti aggiuntivi rilasciati da parte di Ubisoft, così come sta avvenendo con Assassin’s Creed Valhalla, evidenziano una grande attenzione al supporto del titolo sul lungo termine, in modo da offrire novità sempre fresche per i giocatori. Oggi veniamo a sapere che una miglioria molto attesa dagli utenti sta per essere finalmente aggiunta.

I possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X stavano aspettando ormai da molto tempo per mostrare i muscoli delle loro nuove console portando Watch Dogs Legion a 60 fotogrammi al secondo. Tramite un post sul suo blog ufficiale, Ubisoft ha rivelato la nuova roadmap dei contenuti aggiuntivi in arrivo sul titolo, che trovate di seguito: l’aggiornamento 4.5, che sarebbe dovuto uscire verso la fine di maggio, giungerà invece il 1 giugno 2021 e includerà la modalità performance, sbloccando i 60 fps per Watch Dogs Legion.

Tra le tante novità, scopriamo anche che verso l’inizio di giugno sarà rilasciata anche la versione 5.0, che introdurrà il DLC della storia Bloodline e due nuovi personaggi tratti dai precedenti capitoli, quali Aiden Pearce e Wrench. Novità meno buone invece per le modalità PvP, Invasione ed Estrazione, dato che Ubisoft ha dovuto posticiparle ad agosto. Nel post Ubisoft ha affermato che “vogliamo investire più tempo in un solido matchmaking pubblico e privato poiché per noi è fondamentale offrirvi un’esperienza PvP fluida e divertente”.

Lo stesso mese partirà un crossover con Assassin’s Creed, che vedrà un nuovo personaggio giocabile, Darcy, missioni inedite e un nuovo evento pubblico. Insomma, Ubisoft sta credendo davvero molto su Watch Dogs Legion, motivo per cui sta chiaramente puntando tanto sulla realizzazione di contenuti post-lancio che possano mantenere alto il numero di utenti attivi. Restate connessi per non perdere ulteriori aggiornamenti su Watch Dogs Legion, soprattutto per non perdervi la data di rilascio della modalità multiplayer.