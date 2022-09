I ragazzi di WolfEye Studios hanno deciso di celebrare il sesto mese dall’uscita di Weird West rendendo totalmente gratuito per il download su Steam il Bounty Killer Journey. Si tratta di uno dei cinque viaggi all’interno di Weird West, precisamente parlando è il primo, adesso scaricabile senza costi dallo store suddetto. Inoltre, solo per questa settimana, è possibile acquistare il videogioco per intero con uno sconto del 50% su Steam, Epic Games Store e GoG.

Tutti coloro che hanno intenzione di approcciarsi a Weird West partendo proprio da questo viaggio gratuito possono stare tranquilli verso il futuro, dato che ogni progresso raggiunto qui successivamente verrà trasferito al gioco completo dopo il suo acquisto. Sviluppato da un team di ex sviluppatori degli Arkane Studios, Weird West presenta un mondo principalmente sandbox ambientato in una rivisitazione fantasy e parecchio oscura del selvaggio West. La narrazione si sviluppa per intero intorno a un gruppo di eroi con i quali vivrai avventure memorabili, diventando sempre più leggendario con le tue scelte. Ogni personaggio è disegnato da una personale storia delle origini, avendo la possibilità di viverle tutte dall’uno all’altro fino a quando tutti convergeranno verso il capitolo finale.

Ogni singola scelta del giocatore all’interno di Weird West impatterà direttamente sia sugli altri personaggi, che sulla storia, che sul mondo stesso di gioco, delineando ogni partita in base alla propria visione personale. Nel corso di questi mesi le modifiche e aggiunte sono state parecchie, seguendo anche le risposte della sua community. Fra queste abbiamo sistemi ed economia tipici dei gioco di ruolo completamente rinnovati e bilanciati da zero, bottini e incontri inediti, nuove opzioni di regolazione e bilanciamento del combattimento,IA dei compagni rielaborata, interfaccia utente completamente rivista e una modalità di morte permanente. Le porte di questo mondo in continua evoluzione sono quindi molto più aperte rispetto al passato, siete pronti a imbarcarvi in un viaggio del genere?