Wii trasformata in un PC da gaming, è più potente di Steam Deck

Un appassionato tech ha trasformato una vecchia console Nintendo Wii in un potente mini PC, come mostrato in un video pubblicato su YouTube nel suo canale canale Tech By Matt. Il progetto ha visto l'utilizzo del case originale della Wii per ospitare i componenti di un Minisforum UM773 Mini PC, dotato di processore AMD Ryzen 7 7735HS e grafica Radeon 680M.

Questa particolare configurazione hardware offre prestazioni paragonabili a quelle di uno Steam Deck potenziato, grazie alla combinazione di 12 unità di calcolo RDNA 2 della GPU integrata e 8 core Zen 3+ della CPU. Il risultato è un sistema in grado di emulare giochi fino alla PlayStation 3 e di eseguire alcuni titoli AAA moderni a 40-60 FPS.

Il video mostra in dettaglio il processo di assemblaggio del mini PC, inclusa la progettazione e stampa 3D del supporto per la scheda madre e del pannello I/O. Particolarmente interessante è la scelta di riutilizzare le porte per controller GameCube di un adattatore Wii U, integrandole nel case del Wii originale tramite stampa 3D.

Il mini PC "travestito" da Wii è stato sottoposto a una serie di test, dimostrando buone prestazioni nell'emulazione di console fino alla PlayStation 3 e in titoli come Valorant. Nonostante ciò, ha mostrato alcuni limiti nell'emulazione di giochi Nintendo Switch e in alcuni titoli AAA più recenti a 1080p, dove il framerate occasionalmente scendeva a 40-50 FPS.

Nonostante questi limiti, il progetto rappresenta senza dubbio un notevole upgrade rispetto alle capacità originali del Wii o del Wii U. Con l'utilizzo di componenti più recenti, questo concept potrebbe evolversi in una vera e propria mini console moderna mascherata da classica Wii.

- Crediti immagine di copertina: Tech By Matt su YouTube: https://youtu.be/5zV8FN5Vem8