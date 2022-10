A pochi giorni dal rilascio del primo trailer di Wild Hearts, EA e Koei Tecmo hanno annunciato anche l’arrivo di un video di gameplay. Tramite un post sull’account Twitter ufficiale del gioco, infatti, gli sviluppatori hanno diffuso i dettagli di questo prossimo filmato. Con una data di lancio già annunciata e questi nuovi contenuti in arrivo, sembra che il titolo si trovi già in una fase piuttosto avanzata del suo sviluppo.

Brace for the Kingtusk's charge! Experience 7 mighty minutes of WILD HEARTS gameplay on Oct 5 at 7:00am PT. https://t.co/HwGjSptYCi pic.twitter.com/gvrevZHcM7 — WILD HEARTS (@playWildHearts) October 3, 2022

Definito sin da subito come il rivale di Monster Hunter (potete trovare Monster Hunter Rise per Switch su Amazon), Wild Hearts sembra effettivamente presentare molte delle caratteristiche tipiche del gioco di Capcom. Il rischio per gli sviluppatori è, infatti, quello di realizzare un prodotto che sia fin troppo vicino alla sua fonte di ispirazione e presenti poche novità rilevanti. Proprio per sedare queste potenziali polemiche, EA e Koei Tecmo hanno deciso di rilasciare un nuovo video di gameplay che, come si legge nel tweet ufficiale, avrà addirittura una durata di sette minuti.

Si tratterà dunque di un video piuttosto generoso che saprà dissipare molti dei dubbi relativi al gameplay di Wild Hearts. Inoltre, gli sviluppatori ci tengono a metterci in guardia dalle insidie che circondano Kingtusk. Questo nome, probabilmente, è da collegare al gigantesco cinghiale mostrato nel trailer e che compare anche all’interno dell’immagine che accompagna il post. È possibile, infatti, che sia proprio una bossfight con Kingtusk quella che verrà mostrata dagli sviluppatori in questo nuovo video.

Per saperlo, l’attesa sarà relativamente breve. Il primo gameplay di Wild Hearts, infatti, uscirà il 5 ottobre 2022 alle ore 16:00 italiane. Come sempre, noi di Tom’s Hardware riporteremo il video e ne approfondiremo i contenuti. Infine, l’uscita del titolo sviluppato da EA e Koei Tecmo è prevista per il 17 febbraio 2023. Purtroppo, però, non ci sono ancora informazioni relative alle piattaforme su cui sarà disponibile il titolo.