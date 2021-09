Windows 10: ora è possibile giocare ai titoli Xbox su Cloud, e non solo

Dopo aver annunciato tutta una serie di nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, Microsoft ha voluto confermare finalmente la possibilità di poter giocare comodamente su PC con Windows 10, o superiore, al catalogo del servizio in abbonamento in Cloud. Una novità già ventilata diversi mesi fa, ma che ora sta diventando realtà.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa direttamente da Microsoft con un nuovo post sul sito Xbox Wire. In breve, a partire da oggi la compagnia di Redmond ha deciso di aprire nuove possibilità per giocare in remoto ai giochi per console sui Windows 10 (o successivi) tramite l’ultimo aggiornamento disponibile dell’app Xbox.

Il tutto è permesso in due modi: con il cloud tramite Xbox Game Streaming, usufruibile una volta abbonati al servizio Xbox Game Pass, oppure giocando direttamente dalla propria console con il remote play di Xbox.

Con questa novità Microsoft mette a disposizione dei giocatori nuovi modi per accedere ai proprio servizi, che diventano sempre più importanti per la compagnia a stelle e strisce.