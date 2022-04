Finalmente ci siamo: dopo diversi mesi di silenzio, ora Blizzard è pronta a mostrare la prossima espansione di World of Warcraft. L’annuncio della data di reveal della prossima espansione dell’MMO è arrivata tramite le pagine del sito web ufficiale del franchise, con un brevissimo post che ha anche svelato dove sarà possibile guardare la diretta streaming.

Che World of Warcraft fosse oramai prossimo al ricevimento di una nuova espansione era oramai chiaro. Già nelle settimane precedenti c’erano stati dei segnali in merito, tra cui il codice sorgente del sito ufficiale che ha anticipato quello che sarà il probabile nome della nuova espansione, con tanto di avvio dei pre-order. Manca solo l’ufficialità in merito, che a questo punto sarà annunciata nel corso della prossima settimana. Già, perché la presentazione in grande stile non è poi così lontana.

Come comunicato da Blizzard, la prossima espansione di World of Warcraft sarà svelata ufficialmente il 19 aprile 2022 alle ore 18:00 italiane. Poco meno di una settimana dunque prima di scoprire a cosa ha lavorato Blizzard. “World of Warcraft ha acceso l’immaginazione con le sue ricche storie e i suoi mondi in costante espansione durante tutta l’espansione Shadowlands. Dalle disperate profondità della Fauce alle eteree distese di Zereth Mortis, le Terretetre presentano un mondo che sfida gli eroi ad affrontare le forze che minacciano di sconvolgere l’equilibrio cosmico tra la vita e la morte. Ora che la storia di Shadowlands sta terminando, è arrivato il momento di dare un’occhiata a cosa attende gli eroi di Azeroth”, si legge nel sito ufficiale del franchise.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma non è escluso che nel corso dei prossimi giorni, magari a ridosso della presentazione, non possano emergere leak e rumor in merito. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti i dettagli in dirittura d’arrivo.