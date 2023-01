Sembra proprio che Blizzard stia considerando seriamente l’idea di rendere le gilde di World of Warcraft inter-fazione. Una scelta del genere slegherebbe una delle “scissioni sociali” più nette all’interno della community, portando alla nascita di nuove alleanze da cui ci si potrebbe aspettare di tutto.

Nel corso di una recente intervista con PCGamesN Pat Dawson, production director della nota azienda, ha sottolineato questa possibilità, confermando che l’attuale team di sviluppo sta prendendo in considerazione uno sviluppo del genere nel futuro di World of Warcraft.

“È una caratteristica molto richiesta”, ha detto rispondendo a una domanda proprio in questo senso, che prendeva in esame la possibilità di stravolgere le alleanze interne alle singole gilde,”È qualcosa che stiamo certamente considerando”. Anche se al momento non “ha nulla da annunciare” in relazione a World of Warcraft, Dawson ha confermato che al momento la struttura del celebre videogioco sta già vivendo una sorta di evoluzione su questa scia. L’interazione inter-fazione sembra essere una priorità del team, anche se le sue parole si concentrano principalmente sulla dinamica del raid.

“Poi vedremo cosa ci aspetterà in seguito, e cosa ci sarà dopo ancora; e alla fine arriveremo al punto in cui si potrà capire se sono possibili le gilde inter-fazione nel futuro del gioco, ma in termini di tempistica non c’è nulla che possa condividere”. Queste nuove affermazioni arrivano in concomitanza con la recente espansione di World of Warcraft che di per sé ha nuovamente ampliato le possibilità del titolo, con un futuro ancora tutto da “giocare”, pronto ad attingere anche ad un passato mai dimenticato da tutti gli appassionati.