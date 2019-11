WWE 2K20, altri aggiornamenti in arrivo dopo la patch 1.02

WWE 2K20 ha ricevuto la patch 1.02 nei giorni scorsi per risolvere i problemi più urgenti ma altri aggiornamenti arriveranno anche nelle prossime settimane.

Dopo una serie di polemiche arrivate all’indomani del lancio, la patch 1.02 per WWE 2K20 è disponibile ormai da qualche giorno su tutte le piattaforme. Questo aggiornamento sarà comunque seguito da altri aggiuntivi che arriveranno a breve come hanno assicurato gli sviluppatori. La priorità è stata infatti correggere i bug e glitch principali che in alcuni casi rendevano ingiocabile il titolo sviluppato Visual Concepts e pubblicato da 2K Sports che già dalle prossime settimane potrebbero correggere anche altri aspetti meno urgenti.

Il download della patch 1.02 è di circa 10.81 GB su Xbox One, di poco meno di 5 GB su PlayStation 4 (i file di aggiornamento sono compressi) e di appena 139 MB per la versione PC che, nei giorni precedenti, aveva già ricevuto altri piccoli aggiornamenti. Le correzioni annunciate con la versione 1.02 riguardano praticamente tutti gli aspetti del gioco: gameplay e controlli, grafica, fisica dei capelli (secondo alcuni comunque peggiorata rispetto al passato) e l’interazione con gli oggetti.

Con la patch sono stati corretti anche alcuni dei glitch più evidenti di WWE 2K20 come i movimenti innaturali dei personaggi (ben documentati dai video e dalle GIF dei giocatori) e i crash del gioco che sopratutto nel caso della Xbox One costringevano a dover riavviare la console. Corretto anche l’editor dei personaggi che in alcuni casi portava a risultati davvero mostruosi.

Tra le migliorie apportate dalla patch 1.02 ce ne sono altre un po’ meno evidenti ma altrettanto importanti che riguardano il gioco online come il matchmaking e la stabilità della connessione. Ci vorrà ovviamente del tempo per capire se tutti questi aspetti del gioco sono stati corretti anche se qualche utente continua a segnalare problemi all’editor dei personaggi oppure più freeze rispetto alla versione precedente. Tra le altre richieste di alcuni giocatori (ma qui entriamo nel campo delle preferenze personali) c’è anche quella di poter scegliere anche il sistema di comandi del gioco precedente.