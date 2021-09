Xbox al TGS 2021: assisteremo a grandi annunci? Risponde Microsoft

Mentre il Tokyo Game Show 2021 comincia a prendere forma, in questi giorni abbiamo appurato della presenza di alcune grosse compagnie videoludiche all’interno dell’evento giapponese. Tra queste spiccano nomi altisonanti come Konami, SEGA/Atlus e anche Microsoft, con quest’ultima compagnia americana che ha già annunciato di tenere un evento durante la manifestazione. Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalla casa di Xbox al TGS 2021?

Di preciso non sappiamo quale sarà il calendario di Microsoft per il prossimo Tokyo Game Show 2021 che si terrà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma durante uno scambio di battute su Twitter, una figura chiave di Xbox ha voluto sottolineare quello che gli appassionati dovrebbero aspettarsi dal prossimo evento. A discuterne è stato Aaron Greenberg, il capo della sezione marketing della divisione gaming di Microsoft.

La risposta di Greenberg è arrivata sotto la richiesta di un utente, il quale domandava allo stesso capo della sezione marketing quale tipo di aspettative doveva tenere per il prossimo Tokyo Game Show di Xbox. “Beh, visto che me lo hai chiesto, il Tokyo Game Show sarà uno spettacolo per i nostri giocatori in Giappone e in tutta l’Asia. Aspettati aggiornamenti rilevanti per quel territorio, ma non ci sarà alcun annuncio importante poiché i nostri team sono concentrati sui grandi lanci attesi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre”.

Well since you asked, @tokyo_game_show is a show for our players in Japan and across Asia. Expect regionally relevant updates, but no major reveals or announcements as our game teams are focused on continuing to ship big releases across October, November, and December. 😁

— Aaron “Day One On Game Pass” Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) September 1, 2021