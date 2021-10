Xbox ci fa fare un tuffo nel passato con i festeggiamenti per i 20 anni

Xbox è ormai vicina al suo ventesimo compleanno. Manca ormai meno di un mese, infatti, alla fatidica data in cui due decenni fa la prima console di questo genere venne lanciata per la prima volta, il 15 novembre 2001. In occasione di ciò, Microsoft ha voluto organizzare alcuni eventi che saranno capaci di riportare indietro i fan veterani di Xbox, tra cui una rivisitazione del sito ufficiale per riportarlo ai giorni di tanti anni fa.

Visitando il sito ufficiale della piattaforma, potrete vedere voi stessi che tutta l’interfaccia è stata cambiata. Questa adesso è pressoché identica a quella utilizzata più di un decennio fa ai tempi dell’uscita di Xbox 360. Decisamente una bella iniziativa da parte di Microsoft, che verrà sicuramente apprezzata dai più nostalgici che hanno adorato questa versione del sito.

Le novità, però, non finiscono qui: assieme a una nuova interfaccia del sito, è anche stata introdotta una nuova collezione all’interno dell’Xbox Game Pass chiamata “20 anni di Xbox.” All’interno di essa si può trovare una grossa quantità di titoli, sia attuali che non, tra cui la Master Chief Collection di Halo, uno dei titoli più gettonati sulla console. Oltre a ciò, poi, per i più affezionati al brand è anche possibile acquistare merce a tema del compleanno della piattaforma, tra cui magliette, tazze, berretti e borse.

Ricordiamoci che il compleanno non è ancora arrivato: manca infatti meno di un mese al 15 novembre, ed abbiamo già avuto un sacco di novità interessanti. Possiamo aspettarci, quindi, che nella data effettiva Microsoft ci delizierà con altri nuovi eventi ancora più grossi, per cui non ci resta che attendere novità in merito da parte dell’azienda qualora organizzeranno qualcosa per un giorno così importante per la loro console di punta.