Xbox, la conferenza E3 durerà due ore

Il canale ufficiale YouTube di Xbox ha svelato la durata della attesissima conferenza E3 della divisione gaming di Microsoft.

Ancora qualche settimana e finalmente cadranno i veli sull’edizione di quest’anno dell’E3 di Los Angeles, l’appuntamento più importante dell’intero panorama videoludico. Tra i vari publisher e le diverse software house presenti alla kermesse, i riflettori sono quest’anno puntati come mai prima d’ora su Microsoft e Xbox, chiamati a fare una grande conferenza per confermare le buone impressioni di quella dell’anno precedente. Una sfida sicuramente non semplice.

Uno dei più grandi interrogativi, nell’attesa delle classiche carrellate di annunci tipiche dell’evento, è solitamente la durata della singola conferenza. Un appuntamento troppo corto, infatti, difficilmente riesce ad attirare l’attenzione, mentre uno eccessivamente lungo spesso e volentieri annoia lo spettatore. Quale sarà dunque la scelta di Xbox a riguardo per il prossimo E3 di Los Angeles?

A svelare la durata della conferenza della divisione gaming di Microsoft non è stato questa volta un leak ma bensì, come riporta ResetEra, il profilo YouTube ufficiale di Xbox. A rivelarlo è infatti la schedule riportata dal canale per la prossima kermesse di Los Angeles.

Preceduta da un breve appuntamento di mezz’ora e seguita da un’ora di post show, infatti, la conferenza E3 2019 di Microsoft durerà ben due ore. Un lasso di tempo decisamente considerevole e di ben venti minuti superiore a quello dello scorso anno. Nel 2016, invece, la conferenza era durata “solo” 90 minuti, 5 in meno dell’anno successivo.

I piani dell’evento possono certamente essere stravolti da ora fino all’E3 ma, considerando come le informazioni provengano da un canale di comunicazione ufficiale Xbox, dubitiamo che ciò possa accadere.

Avrà secondo voi fatto bene Microsoft a organizzare una conferenza di tale durata? Nelle due ore preventivate riusciremo a sapere qualcosa di più sulla fantomatica Xbox next-gen? Che giochi saranno svelati? Fateci sapere le vostre previsioni nei commenti!