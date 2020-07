Xbox: scovato un misterioso controller, ecco cosa potrebbe essere

Ogni giorno che passa siamo sempre più vicini all’uscita delle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. Sony Interactive Entertainment e Microsoft hanno ancora molto da svelare, questo è certo; ad esempio, dobbiamo ancora scoprire prezzo e data di uscita. Inoltre, molti si domandano se la società di Redmond abbia in programma di rilasciare una seconda console Xbox, nota a tutti come Lockhart o Series S. Ora, in rete spunta anche un misterioso controller bianco. Vediamo di cosa si tratta.

Prima di tutto, l’immagine del controller, che potete vedere qui sotto, è apparsa su Reddit. A pubblicarla è stata un utente noto come “Wolfy_Wizardo”: l’account e l’immagine sono però stati cancellati non molto dopo la pubblicazione. Secondo quanto segnalato, la fotografica è stata scattata a una festa di un figlio di un dipendente di Microsoft residente nello stato di Washington.

Il controller include il nuovo D-pad del controller di Xbox Series X già svelato, oltre al nuovo tasto “Share”. The Verge ha avuto modo di parlare con l’utente prima che il contenuto e l’account fossero cancellati e quest’ultimo ha affermato che il controller bianco era associato a una console, anch’essa bianca. Secondo quanto riportato, la console era più “quadrata” e con un tasto Xbox più grande del normale. L’utente afferma anche di aver giocato a dei videogame e che la dashboard è praticamente identica a quella di Xbox One.

Ammesso che la fotografia non sia un falso, di cosa si potrebbe trattare? Le parole dell’utente hanno spinto molti a pensare a Xbox Series S o Lockhart, ovvero una versione “slim” di Series X con un hardware meno potente (e di conseguenza un prezzo più basso). Da tempo si rumoreggia di un modello di tal tipo, ma per ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale a riguardo.

Alcuni utenti Reddit, però, suggeriscono anche un’altra opzione: si potrebbe trattare semplicemente di una versione bianca di Series X creata apposta per i dipendenti di Microsoft. La società aveva fatto la stessa cosa con Xbox One all’epoca del rilascio.

Per ora possiamo solo speculare. Voi cosa ne pensate?