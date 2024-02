La domenica di Serie A comprenderà quattro incontri relativi alla 23ª giornata di campionato, con l'ultima sfida tra Inter e Juventus programmata alle 20:45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. L'arbitro per questa partita sarà Fabio Maresca, appartenente alla sezione di Napoli, mentre avrà il supporto degli assistenti Carbone e Giallatini, con Doveri in veste di quarto ufficiale. La sala VAR sarà gestita da Massimiliano Irrati, il quale avrà Di Paolo come assistente.

Dove vedere Inter - Juventus in TV e streaming

La partita tra Inter e Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva su DAZN, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico fornito da Massimo Ambrosini. Inoltre, sarà possibile seguire l'incontro sul canale Zona Dazn disponibile sulla piattaforma Sky e in streaming attraverso il sito e l'app di DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: dall'ultimo turno di Serie A, la squadra nerazzurra si trova al primo posto in classifica con un vantaggio di +1 sulla Juventus. Tuttavia, resta ancora da disputare la partita contro l'Atalanta, rimandata di circa dieci giorni a causa degli impegni in Arabia Saudita per la Supercoppa. La formazione guidata da Simone Inzaghi si trova in buona forma e ha l'opportunità di allungare a un vantaggio virtuale di +7 sulla Juventus, compiendo così un vero e proprio balzo in avanti verso la conquista dello scudetto e della seconda stella.

Situazion Juventus: il pareggio registrato sabato contro l'Empoli ha inflitto un duro colpo alla squadra di Massimiliano Allegri, che ora si rende conto di non avere più il controllo sul proprio destino. Nonostante una vittoria contro l'Inter - considerata una missione obbligatoria - la Juventus rimarrebbe virtualmente a -1 in classifica nel caso in cui i nerazzurri dovessero vincere nel già menzionato recupero con l'Atalanta.

Probabili formazioni Inter - Juventus

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Come vedere Inter - Juventus dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.